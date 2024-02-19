Москва не змогла перемогти Еквадор: у Кремлі вирішили, що похорон 'путіна' може пройти без імпортних квітів

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Восени цього року виповниться десять років розвороту РФ на схід і два роки як Москва покликала "глобальний Південь" у військовий похід проти "колективного Заходу". Чому Південь раптом став глобальним, а Захід – колективним, попри логіку Москви, пояснити у кремлі не може ніхто, навіть "путін". Але це не заважає підбити деякі підсумки ціни розвороту Московії на схід та на південь.

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Москва больше ста лет утверждает, Запад – это капиталистические индивидуалисты, которые стремятся к глобальному господству, а противостоят им добрые коллективисты и первобытные общинники во главе с расеей. Поэтому логично, что коллективным должен быть Юг, а Запад – глобальным, но не наоборот. Но где логика, а где расея, которая не дружит даже с собственной головой. Это методологическая ошибка номер раз.

Как она выглядит на практике можно оценить по истории двух недель банановой войны РФ с Эквадором, идущей со 2 по 16 февраля. Причиной её было заявление Даниэля Нобоа, президента Эквадора, сделанное в январе о передаче США для Украины старой советской военной техники – 6 вертолётов, зениток "Оса", "Градов" и боеприпасов. Нобоа назвал её металлоломом, в замен которого получит от США новое вооружение на сумму $ 200 млн. Секрета из этого не делали ни в Эквадоре, ни в США, в отличие от такого, как обычно обставляют сделки такого рода.

По сути, Эквадор продемонстрировал, что коллективный Юг на стороне Украины, в её борьбе с московским империализмом, и не против глобального Запада. В случае Эквадора это особенно символично, так как он расположен на экваторе, и часть страны находится в южном полушарии, а часть в северном. Это также был второй удар коллективного Юга по Москве после Аргентины, которая передумала вступать в БРИКС и пригласила Зеленского на инаугурацию Хавьера Милея. Кооперативная республика Гайана ещё в декабре 2023 г. перешла на сторону глобального Запада, конкретно США и Великобритании, из-за угрозы войны с Венесуэлой. В Чили и вовсе сразу в 2022 г. активно были на стороне Украины.

В Москве взвыли и захарова 2 февраля потребовали от Эквадора взять разрешение у РФ на передачу вооружений Украине. Россельхознадзор, курируемый патрушевым-младшим, в этот день объявил, что нашёл многоядную муху-горбатку в бананах у пяти эквадорских компаний и запретил им въезд в РФ. Явно до отмены Эквадором отправки вооружения Украине. Примечательно, что президент Эквадора владелец компании, торгующей бананами, которую унаследовал от отца.

Так 2 февраля началась российско-эквадорская банановая война. По случаю её начала одно раша-СМИ торжествующе поместило статью под заглавием "россия дала по бананам Эквадору". Но к 16 февраля позорно сняла этот заголовок, так как война с Эквадором тоже пошла не по плану, как и война с Украиной.

Сложно понять, что больше взбесило Москву – независимое поведение Эквадора или передача им устаревшего вооружения братскому народу Украины. Из шести вертолётов, по оценки Минобороны Украины, летает один, а остальные пригодны только для разборки на запчасти. Другие вооружения тоже глобальный прорыв по фронту явно не обеспечили бы. Тем более в условиях, когда министр обороны не смог обеспечить снарядами и дронами всего лишь 20 км фронта вокруг Авдеевки, на которой было сосредоточено внимание всех, и виновными в этом остались Байден, Трамп, Шольц, Сырский и весь глобальный Запад. Поэтому более вероятно, Москву взбесило само желание Эквадора поддержать Украину.

По сути, Москва наказала Эквадор не за передачу вооружения, а лишь за намерение её произвести. Но получился выстрел в ногу.

Во-первых, оказалось, Эквадору за бананы уже уплачено 85 млн. долларов и 170 тыс. тонн их плывут в Свято-Ленинград – главный банановый порт Московии. Там они по прибытии подлежат немедленному уничтожению, согласно решению Россельхознадзора и семьи патрушевых. Эквадорские компании, разумеется, ни вернуть деньги, ни оплачивать уничтожение бананов не намерены.

Во-вторых, выяснилось, каждый третий банан, продаваемый в РФ, выращен этими пятью эквадорскими компаниями. Бананы из Эквадора вообще составляют 90% среди бананов, продаваемых в РФ. Так что, если сориться с Эквадором по-крупному, то можно остаться совсем без бананов к дню голосования за "путина". Рос-СМИ в январе писали уже о наметившемся дефиците бананов, но увязывали его не с Украиной и оружием, а с войной в Эквадоре между правительством и криминалитетом.

Как проголосуют за "путина" без бананов – неизвестно. Особенно после известия, что "Бутерброд" типа откинулся на зоне. Голосование и без Навального, и без бананов – это уже чересчур. Поэтому в Кремле срочно рассмотрели две альтернативы для расеи.

Первая, начать выращивать бананы самим по программе импортозамещения. Но РИА Новости и Олег Князьков, сотрудник Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, провели опрос среди специалистов и дали неутешительный ответ, выращивать можно, но бананы будут не скоро.

Вторая альтернатива – закупать бананы где угодно, но только не у Эквадора, главного их продавца на мировом рынке. Так как у РФ скопилось очень много рупий и юаней, то обратились к Индии и Китаю, выращивающих бананов больше, чем Эквадор. Но Китай их съедает все сам и ещё докупает, а у Индии немного остаётся и в 2023 г. она даже продала 20 тыс. тонн. Для РФ этого мало и сроки созревания бананов в Индии другие, быстро на них перейти не удастся.

Поэтому Россельхознадзор разрешил 16 февраля пяти эквадорским компания продавать бананы как и раньше, но попросил усилить надзор за мухами-горбатками, а 17 февраля посол РФ в Эквадоре сообщил, что он вроде как бы договорился с президентом Даниэлем Нобоа, что тот не отправит оружие через США в Украину. Посол заверил, что президент пообещал ему официально уведомить мир об этом как-нибудь на следующей неделе.

Внешне это вроде как похоже на окончание российско-эквадорской банановой войны, но есть причины, по которым не стоит спешить с таким выводом.

Причина первая – у Москвы всё ещё есть много рупий, которые она не знает, куда деть, а бананы у Эквадора она покупает за дефицитные доллары. Единственный товар, который Москва смогла массово купить за рупии – солдаты-наёмники из Непала. Другие наёмники требуют доллары и евро, а непальцы спокойно берут индийские рупии, поскольку из-за географии к ним другие валюты не попадают. Но после того, как в плен к ВСУ попало более десяти непальцев, от которых стало известно, что Москва завербовала на войну их около 12-15 тыс., то возник международный скандал. Телеканал CNN в феврале показал интервью с 37-летним непальцем, который сенью 2023 г. воевал под Бахмутом и был взят недавно в плен вблизи Авдеевки.

Это не первый случай. В результате ещё в конце января Нараян Пракаш Сауд, глава МИД Непала, начал требовать от Москвы вернуть на родину всех таких своих сограждан или их тела для кремации по обычаю предков. Правительство Непала также настаивает, чтобы РФ немедленно прекратила вербовку и выплатила компенсации всем погибшим и раненым непальцам. Это не перерастёт в российско-непальскую торговую войну по причине отсутствия между ними торговли, но может стимулировать банановую войну с Эквадором. Москве надо куда-то девать рупии и это делает для неё привлекательной схему покупки за них, а не за доллары, у Индии опальных эквадорских бананов как индийских.

Вторая причина – Москва не знает, уплыло уже оружие из Эквадора, и не уверена, что оно не уплывёт незаметно для неё вскоре. К этому надо добавить разгулявшуюся у неё фантазию. Ещё до снятия запрета на бананы Россельхознадзор потребовала от Эквадора и Нидерландов усилить контроль за розами, продаваемыми в РФ и "Таёжный союз". Какую муху-горбатку он на них нашёл, Россельхознадзор, не признался, но очевидно, готовится прекратить импортировать цветы, если Нидерланды передадут Украине истребитель F-16.

Так что, имеем надёжный показатель, как только РФ перестанет покупать цветы у Эквадора и Нидерландов, то значит вертолёты и самолёты уже в Украине. В кремле явно решили, что не только похороны Навального, но и "путина" могут пройти без импортных цветов. Всё как у Шнура, сгорел и "путин", и Навальный. Официально "Бутерброд" уже всё, теперь очередь за "путиным". Объединяет их то, что оба служили в одном секретном ведомстве, и в гроб вместо обоих, вероятно, положат муляжи.