Москва прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні, посіяти хаос та паніку серед населення

Протягом березня ц.р. російські війська відновили масовані обстріли української енергетики. Ситуація вимагає термінового розгляду та втручання міжнародного співтовариства. Москва змінила тактику, тож на відміну від попередніх років, нинішня кампанія обстрілів призводить до куди більших руйнувань. Станом на березень, загальна сума збитків української енергосистеми від російських обстрілів становила понад 11 мільярдів євро.

Росія прагне не лише вимкнути електроенергію й порушити функціонування українського оборонно-промислового комплексу, а й знищити об'єкти теплової генерації, щоб значно ускладнити Україні наступний опалювальний сезон. Це може призвести до гуманітарної катастрофи наступної зими. Відбудова зруйнованих ТЕС потребує багато ресурсів, часу і грошей. Окрім цього, тепер зрозуміло, що кожен об’єкт генерації має бути надійно захищений системами ППО та ПРО, враховуючи, що після або навіть під час відбудови російські війська можуть повторно атакувати їх.

Нещодавно російські війська завдали руйнівний ракетний удар по Зміївській ТЕС у Харківській області. Внаслідок цього, електростанція повністю зруйнована. Того ж дня, 22 березня російські війська наносили удари по ДніпроГЕС, найбільшій гідроелектростанції України, внаслідок чого вона була суттєво пошкоджена, а 29 березня цілили по Канівській та Дністровській ГЕС. Посилюючи удари по енергетичній інфраструктурі України, російські війська прагнуть створити умови для гуманітарної катастрофи з метою подальшої евакуації населення через непридатність до життя. Такі дії Кремля можуть класифікуватись як геноцид відповідно до Статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Російські війська створюють підґрунтя для гуманітарних катастроф як на тимчасово окупованих територіях, так і на підконтрольних Києву регіонах. Тимчасово окуповане місто Каховка Херсонської області переживає гостру гуманітарну кризу, залишаючись без основних комунальних послуг вже багато днів. Відсутність електрики, опалення, газопостачання та обмеження у доступі до питної води ставлять під загрозу життя та здоров'я місцевих жителів. Підрив Каховської ГЕС спричинив проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг у приблизно 11 мільйонів українців. Представники ООН не можуть до цих пір потрапити на лівий, окупований росіянами берег Дніпра на Херсонщині. В окупованій частині Донецької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах. Безперервно обстрілюючи Харків, російські війська прагнуть створити гуманітарну катастрофу у цьому великому місті.

Після масованої атаки 22 березня у місті зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура. Під час атаки Росія випустила по Харкову понад 20 ракет. Ними вона зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. Понад 150 тисяч харків'ян залишаються без житла. За даними ООН, через два роки після вторгнення РФ 14,6 млн людей потребують гуманітарної допомоги в Україні, а це майже 40% населення. В Україні внаслідок повномасштабної війни з Росією пошкоджень зазнала кожна сьома школа. Понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 повністю зруйновані. Майже 14 млрд доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури.

Повітряна атака на українську енергетичну інфраструктуру 22 березня ц.р. стала найбільшою за весь час війни. Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Уражень зазнали до 50% генераційних об'єктів ДТЕК, які мали 80% генерації електроенергії. Найгірша ситуація склалася у Харкові. Росіяни зруйнували найбільшу ТЕЦ у Харківській області. Без світла залишилися сотні тисяч споживачів. Жертвами атак проти української енергетики є передусім цивільні громадяни.

Таким чином, Росія свідомо реалізує терористичну тактику, нехтуючи міжнародним гуманітарним правом. Окупаційні війська порушують Четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, житловий фонд, освітні та медичні заклади. Таким чином, Москва прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні, посіяти хаос та паніку серед населення. Міжнародна спільнота має терміново реагувати на злочинні дії Кремля. Рада Безпеки ООН має прийняти рішення, що засуджують дії Москви, вимагають припинення обстрілів енергетичних об’єктів та приміщень цивільної інфраструктури, надання відшкодування Москвою заподіяної України багатомільярдної шкоди, притягнення до суду винних у виданні злочинних наказів з бомбардування українських міст.