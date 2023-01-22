На заяви МЗС Ірану я не звертав би уваги, Білорусь так само не визнала досі окупований Крим російським

Про позицію Ірану щодо невизнання окупованих територій України російськими...

Багато хто зараз радісно хихикає з цієї позиції МЗС Ірану, мовляв, "ніж у спину" Росії від, начебто як, союзника і таке інше.

Не поспішайте плескати в долоні завчасно.

Далі мовою оригіналу.

Напомню, что Иран, это страна-изгой, которая поставляет россии снаряжение и вооружение.

На сегодняшний день в списке следующая номенклатура переданного россии оружия и снаряжения:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136.Авиабомбы: Ghaem-5Шлемы: NIJ IIБронежилеты: Rouin-3

В перспективе россия может получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а так же заключить новые контракты на поставку дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, вплоть до размещения на территории рф производства данных БПЛА.

В настоящее время в Тегеране подтверждают получение от россии истребителей Су-35, а так же продолжение сотрудничества в вопросах ВТС с приобретением комплексов С-400. Как вы думаете, взамен чего рф передаёт Ирану технику общей стоимостью миллиарды долларов?

Хочу напомнить, что Беларусь так же не признала до сих пор оккупированный Крым российским, но разве это помешало Минску предоставить территорию своей страны для нападения на Украину? Помешало передавать сотни единиц техники и тысячи тонн боеприпасов россии для войны с Украиной?

А потому, на заявления МИД Ирана я бы не обращал внимания. Ведь я не исключаю, что заявление это было сделано даже в контексте торга – а, что вы нам можете предложить, чтобы мы признали оккупированные территории российскими? Ракетные технологии? Может ядерные? Или...🤔