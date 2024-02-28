Придністров'я звернулося до Росії за допомогою: напружитися треба Молдові

БЛОГ

Отже, як і очікувалося, а на своєму з'їзді в Придністров'ї сепари таки учудили... і помчало за сценаріями, з якими до мене звертаються. Найстрашніше питання – чи стане росія в Придністров'ї висаджувати повітряний десант?

А чого одразу не морський?

Далі текст мовою оригіналу

Относительно того как может развиваться ситуация, именно в негативном ключе, я описывал ранее, повторяться не буду – от всего происходящего, напрячься нужно в первую очередь Молдове.

Тем не менее, ситуация в Приднестровье за последнее время в вопросе силового блока не изменилась.

НВФ "ПМР" находятся в боевой готовности "Постоянная". Подразделения ОГРВ несут службу в усиленном режиме, в основном сосредоточившись на двух ключевых объектах:

-1411-й склад хранения артиллерийских боеприпасов (с. Колбасная), в недрах которого на хранении размещено до 22 тысяч тонн боеприпасов, большая часть из которых превысили предельные сроки хранения. -аэродром "Тирасполь".

В целом ОГРВ в Приднестровье находится в количестве 3-х батальонов, а именно 82-го ОМСБ (место дислокации - г. Бендеры), 113-го ОМСБ (г. Тирасполь), 540-го отдельного батальона управления и МТО (г. Тирасполь). Так же, в состав ОГРВ входит 450-й военный госпиталь в Тирасполе и отделение российской военной прокуратуры, и отделение военной контрразведки фсб рф.

Все эти подразделения в настоящее время не приведены в состояние повышенного "внимания" к знакам в звёздном небе, а на территории Приднестровья отсутствуют признаки формирования ударной группы.

А потому, без паники и ажиотажа наблюдаем за соседним лепрозорием. Главное, чтобы если что, Майа не мешкала, а сразу в Киев звонила. А то ведь может и не успеть.