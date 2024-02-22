Путін готує чергову анексію

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Схоже, Путін уже наступного тижня планує "відконсервувати" ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори "продати" своєму "глубінному народу" хоч якусь перемогу.

На 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення зʼїзду так званих депутатів усіх рівнів. На ньому планується прийняття звернення до Москви щодо приєднання сепаратистського регіону до РФ.

Цей захід відбуватиметься за день до звернення Путіна до Федеральних зборів. Не виключено, що в тексті може бути зафіксовано намір до чергової "анексії".

Як повідомляють молдовські ЗМІ, нещодавно у Тирасполі був організований протест проти так званого економічного тиску з боку Республіки Молдова. Нічого не нагадує?