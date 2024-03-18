Три дитини у кожній українській родині: чому це невигідно

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Три дитини у кожній родині хоче бачити Прем'єр… Але якою ціною?

Я теж хотів би бачити українців зростаючою нацією, але є нюанси.

Кожна така сім'я має мати фінансовий запас $300 тис (!) на трьох дітей тільки на їх виховання

Кілька років тому ми в Ukrainian Institute for the Future робили дослідження "ненароджене економічне зростання", в якому дали відповідь, чому українці не прагнуть мати дітей.

Це, банально, невигідно.

1. Жінка, яка народжує дитину – втрачає роботу та дохід. Втрачає

перспективи кар'єри та потрапляє у залежність від чоловіка.

2. У сім'ї падають доходи та зростають витрати

3. У середньому, виховання дитини з моменту народження до повноліття в Україні коштує не менше ніж $80 тис. У Києві та обласних центрах цифра вже більша за $100-$200 тис.

В мене вже є чимало сімейних пар які вирішили, що вони будуть child free (життя без дітей)

Що від народження дітей державі?

- Як написано вище – виховання дитини коштує грошей. І чималих.

- Це і їжа та одяг та медицина та дитячі садки та відпочинок та школа та курси та університети… це все споживання та внесок в українську економіку.

- Тобто. кажучи економічною мовою, від зростання популяції та зростання споживання виграє місцевий бізнес та бюджет, який з бізнесу та з споживачів отримує податки (податок на прибуток з компаній та ПДВ з кожної роздрібної купівлі споживача)

- А коли нація зростає і діти дорослішають - вони включаються у створення ВВП для Країни і наповнюють бюджет.

У виграші всі крім батьків, які щиро хочуть мати дітей, але… для них це лише проблема.

У 2000 року, для порівняння, в Україні народилося 385,1 тис.

У 2023 року лише 187,4 тис дітей

Тенденція очевидна…

За час великої війни за різними оцінками з України виїхало близько 2 млн дітей, багато з яких вже безкоштовно навчаються у школах чи європейських вишах (з низькими шансами на повернення)

Все дуже, дуже погано для майбутнього нації

Із ситуації є лише один вихід.

По суті, відтворення нації та зростання популяції українців - наше спільне завдання та один із найважливіших пунктів нового суспільного договору.

Що такий договір може і має передбачати?

1. Ну як мінімум покриття 50% -80% на виховання дитини, а саме $50 -$80 тис на період 18 років,

… а не лише $1 тис на перші три роки як є зараз

(41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї. одразу 10 320 гривень, а решта – по 860 гривень щомісяця, протягом 36 місяців)

Запропонована сума 50 тис на 18 років -це лише $230 на місяць, що не дуже багато, але буде суттєвою підтримкою пересічним українським сімʼям.

На рік для бюджету це буде $2,8 тис на одну дитину

Або +$0,5 млрд для 200 тис новонароджених дітей на рік (або $0,3 ВВП) І всі ці кошти - це зростання українського внутрішнього споживчого ринку

2. Декретна відпустка має перестати бути "відпусткою" для мам, а має стати новою спеціалізацією із збереженням заробітної плати на рівні до відходу в декрет на 1,5 роки.

3. Половина видатків на виховання дітей має покриватися або субсидією або податковим кредитом (з поверненням за підсумком року податків з бюджету) або зниженням податків для батьків

Наприклад, при народженні 1 дитини ПДФО батьків знижується з 18% до 10%.

При народженні другого – до 5%

При народженні трьох – 0%

(ЕСВ при цьому та ПДВ при споживанні нікуди не подіються)

4. Батьки повинні отримати максимальну підтримку не прямо грошима, а компенсацією понесених витрат. Плюс максимальна допомога за збереження батькам можливості працювати та створювати ВВП для країни та сплати податків. Покриття витрат на:

- дитячі садки. Які мають працювати з 7:30 до 20:00, допомагаючи батькам повноцінно працювати у разі потреби

- медичне страхування та покриття якісної приватної медицини

- школи повного дня із харчуванням

- розвиваючі курси та програми (мови, спорт, програмування та інші навички) - це може бути за кожної школи

- вища освіта для кращих школярів (ваучер, який покриває навчання у вибраному приватному чи державному українському ВНЗ)

- дитячі табори, що розвивають (спортивні або з поглибленим вивченням мов, математики, практичних навичок)

5. Пільгові кредити на розширення жилої площі чи часткове субсидування вартості житла.

В однокімнатній квартирі або в знімному житлі трьох дітей виховати - ще той квест.

І це буде слушно.

Батьки повинні мати можливість зберігати свою соціальну активність, робити кар'єру і діти не мають бути якорем, який їх викидає на узбіччя комфортного життя

Чи є така програма у Шмигаля?

Але законопроект, зареєстрований у парламенті, пропонує знову-таки вбивство будь-якої мотивації:

- На першу дитину: дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму - 384,5 тисячі гривень

- На другу дитину: кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму – 256,3 тисячі гривень

- На третю та кожну наступну дитину - кратну 50 розмірам прожиткового мінімуму - 128,2 тисячі гривень

Тобто. $20 тис на трьох замість $300 тис

Вам не здається, що когось намагаються розвести?

Читайте, робіть висновки, поширюйте!