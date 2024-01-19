Затримання Мазепи не має нічого спільного з правосуддям. Хто наступний?

Про затримання Ігора Мазепи, його брата, та обшуки в офісі Concorde Capital по земельній справі 2013 року залишилось з‘ясувати - чи то система пішла врознос, ніякої вертикалі влади вже нема і кожен діє як в останній день та на свій розсуд, чи то вже така державна політика?

Якщо останнє, то це зовсім прикро. Бо вони схоже не усвідомлюють, що допомога західних партнерів колись скінчиться або суттєво зменшиться. А без приватних інвестицій (як зовнішніх так і внутрішніх) не буде економіки. А не не буде економіки - не буде й податків. Не буде податків - нам кінець, тіньова економіка не витягне державу і її оборону…

Но кожна інвестиція упирається в земельні питання. Але аренда землі, землекористування, цільове призначення, викуп земельних ділянок, реєстри та пр. - нажаль історично сама корумпована державна галузь, де уся вертикаль заробляє на непрозорості, ускладненості процедур та ручним режимом прийняття рішень. І потенційним інвесторам прозвучав сигнал - кожне таке рішення може створити у майбутньому проблему без строку давнини. Бо по земельним питанням завжди буде до чого причепитися, порушити карну справу, а далі (не намагаюсь навіть довести провину в суді!) доїти тих, хто встиг щось там збудувати, не чіпаючи тих, хто цю землю їм оформлював.

І "кейс Мазепи" нажаль буде показовим, бо яким дивом підуть інвестиції в воюючу або післявоєнну краіну поруч з ордою, коли тут:

- обшуки проводять без ухвали слідчого судді!

- вилучають кошти та речі без рішення суду!

- затримують власників бізнесу по старим кримінальним справам по виділенню землі замість виклику в правоохоронні органи для здійснення всіх необхідних процесуальних дій!

- при цьому вилучають документи по господарській діяльності за останній період та щодо питань, які не стосуються кримінального провадження!

Що, закони вже не працюють? І вже не треба доказувати провину підозрюваного в суді, а простіше взяти заручників і змусити підприємців домовлятися? Або відібрати бізнес у тих незручних бізнесменів які не підуть на домовленості?

Але не забувайте, що ринок капіталу простирається далеко за межі України. І нагнувши одного ви лишитесь сотні інших… А за кожним таким потужним інвестором, як Ігор, не тільки податки, а ще й донати на ЗСУ, волонтерськи проекти, робочі місця, імідж країни у світі!

Невже комусь не видно, що ця чергова історія не має нічого спільного з правосуддям або справедливістю?

І хто ж тепер наступний…?