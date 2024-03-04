Як тижневе голодування змінює наше тіло й мозок: дослідження науковців

У ході свіжого наукового дослідження, яке стосувалося переваг голодування, науковці з різних країн Європи дійшли декількох цікавих висновків. Вони дослідили 12 здорових людей, які не споживали їжі протягом семи днів, п’ючи лише воду.

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Науковці мали змогу побачити, що відбувається в нашому тілі, коли ми відмовляємося від їжі. Про це пише Study Finds.

За допомогою сучасних методів, вчені виявили зміни майже 3 000 білків у крові та встановили, що за декілька днів наш організм переходить від використання глюкози, як джерела енергії, до споживання нагромаджених жирів. Це не лише призводить до зниження ваги на 12,5 кілограма в середньому, а й викликає ряд змін у різних органах, показуючи вплив голодування не лише на зменшення кілограмів.

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Спільне дослідження Норвезької школи спортивних наук та Лондонського університету королеви Марії показало, що рівень білка в організмі зазнає суттєвих змін після лише трьох днів посту. Це вказує на комплексну адаптацію організму до недостатності харчування, що дозволяє науковцям робити припущення про потенційну користь для здоров’я, що виходить за межі втрати ваги й також сприяє здоров’ю мозку. Отримані результати дають науковий фундамент віковій практиці голодування, показуючи, що його переваги не просто фольклор, а мають під собою підґрунтя, закладене в нашій біології.

Знаючи молекулярні процеси, що відбуваються під час голодування, дослідники мають намір розробити методи лікування, що відтворюють ці ефекти без потреби голодувати. Це може створити нові можливості для терапевтичних втручань, що допоможуть лікувати або контролювати різні проблеми зі здоров’ям без фізичного стресу, пов’язаного з обмеженням вживання їжі.

Наш організм складається з багатьох взаємопов’язаних процесів, які все ще вивчаються. Подібні дослідження допомагають зрозуміти, як наше здоров’я може змінюватися внаслідок таких харчових звичок, як голодування, і як ці зміни можуть впливати на наше здоров'я значним і, при цьому, непомітним чином.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий тренд, який розповсюдився не лише серед TikTok-блогерів та керівників Кремнієвої долини, але з недавніх пір і серед лікарів. Зокрема, йдеться про дофамінове голодування.

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