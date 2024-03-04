Как недельное голодание меняет наше тело и мозг: исследование ученых

В ходе свежего научного исследования, которое касалось преимуществ голодания, ученые из разных стран Европы пришли к нескольким интересным выводам. Они исследовали 12 здоровых людей, которые не употребляли пищу в течение семи дней и пили только воду.

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Ученые могли увидеть, что происходит в нашем теле, когда мы отказываемся от еды. Об этом пишет Study Finds.

С помощью современных методов ученые обнаружили изменения почти 3 000 белков в крови и установили, что через несколько дней наш организм переходит от использования глюкозы, как источника энергии, к потреблению накопленных жиров. Это не только приводит к снижению веса на 12,5 кг в среднем, но и вызывает ряд изменений в различных органах, показывая влияние голодания не только на уменьшение килограммов.

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Совместное исследование Норвежской школы спортивных наук и Лондонского университета королевы Марии показало, что уровень белка в организме претерпевает существенные изменения после трех дней поста. Это указывает на комплексную адаптацию организма к недостаточности питания, что позволяет ученым делать предположения о потенциальной пользе для здоровья, выходящего за пределы потери веса и способствующего здоровью мозга. Полученные результаты дают научный фундамент возрастной практике голодания, показывая, что его преимущества не просто фольклор, а имеют под собой основу, заложенную в нашей биологии.

Зная молекулярные процессы, происходящие во время голодания, исследователи намерены разработать методы лечения, воспроизводящие эти эффекты без необходимости голодать. Это может создать новые возможности для терапевтических вмешательств, которые помогут лечить или контролировать различные проблемы со здоровьем без физического стресса, связанного с ограничением еды.

Наш организм состоит из многих взаимосвязанных процессов, все еще изучаемых. Подобные исследования помогают понять, как наше здоровье может изменяться вследствие таких пищевых привычек, как голодание, и как эти изменения могут влиять на наше здоровье значительным и при этом незаметным образом.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом тренде, распространившемся не только среди TikTok-блоггеров и руководителей Кремниевой долины, но с недавних пор и среди врачей. В частности, речь идет о дофаминового голодания.

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