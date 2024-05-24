Дієта з обмеженням калорій – нормалізує цукор

Найкраща вправа при цукровому діабеті 2-го типу – дієта з обмеженням калорій двічі на тиждень. Цього висновку дійшли дослідники Шанхайського інституту ендокринних та метаболічних захворювань після проведення клінічних випробувань.

За даними нового дослідження , низькокалорійна дієта (790 ккал) двічі на тиждень суттєво знижує рівень глюкози в крові у пацієнтів з діабетом 2-го типу, які також страждають надмірною вагою або ожирінням. Режим 5:2, на думку китайських експертів, є більш ефективним, зручним й простим для більшості людей, ніж щоденне обмеження калорій та висока фізична активність.

Як режим харчування 5:2 може допомогти діабетикам?

Щоденне обмеження калорій та підвищена фізична активність покращують глікемічний контроль та викликають ремісію діабету у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, але дотримуватися цих підходів складно, - стверджують автори дослідження.

Згідно з новим дослідженням вчених із Шанхайського інституту ендокринних та метаболічних захворювань, людям з ожирінням та діабетом 2 типу набагато легше й ефективніше дотримуватися низькокалорійної дієти двічі на тиждень, ніж щодня скорочувати калорії та займатися інтенсивними тренуваннями.

У дослідженні IDEATE взяли участь 326 учасників із цукровим діабетом 2-го типу, які також мали надмірну масу тіла або легкий ступінь ожиріння. Учасників розподілили на 3 групи:

у першій групі пацієнти дотримувалися низькокалорійної дієти з обмеженням енергії на 790 ккал/день 2 дні на тиждень;

друга група учасників виконувала високоінтенсивні інтервальні тренування;

третя контрольна група вела звичайний спосіб життя.

Через 12 тижнів експерти виявили перші результати – зміну глікемічного контролю між групою дієти, фізичних вправ та контрольною групою. Спостереження тривало до 1 року після дослідження.

Пацієнти, які дотримувалися низькокалорійної дієти 2 рази на тиждень, досягли більшого зниження цукру в крові через 12 тижнів, ніж група, яка виконувала фізичні вправи. Її показники A1c суттєво не відрізнялися від контрольної групи.

Дефіцит калорій сприяє метаболічному покращенню

Ймовірність досягнення ремісії діабету була вищою у групі, яка дотримувалася дієти, порівняно з контрольною групою. Маса тіла, індекс маси тіла та рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності також більш ефективно контролювались у групі, яка дотримується дієти.

Тим не менш, у всіх учасників груп, які дотримувалися дієти та фізичних вправ, спостерігалося зниження ожиріння, вмісту жиру в печінці та діастолічного артеріального тиску порівняно з учасниками контрольної групи. "У групі, яка дотримувалась дієти, спостерігався значно більший дефіцит енергії з більш вираженим метаболічним поліпшенням", - пишуть автори дослідження.

"Наше дослідження передбачає, що дієта з обмеженням калорій 5:2 під медичним наглядом може бути альтернативною стратегією поліпшення глікемічного контролю", - зазначають експерти.

Незважаючи на ефективність дієти, дослідники все ж не знецінюють роль регулярних фізичних навантажень, які допомагають підтримувати помірну вагу та підвищують чутливість до інсуліну. Підвищена чутливість до інсуліну дозволяє нашим клітинам ефективніше використовувати доступний цукор у кровотоку. Вправи також допомагають м'язам використовувати цукор у крові для отримання енергії та їх скорочення.

Обмеження калорій 2 рази на тиждень у режимі 5:2 – ще один ефективний інструмент, який на думку експертів, може допомогти людям із діабетом 2 типу нормалізувати рівень цукру в крові та навіть призвести до ремісії. Контроль порцій навіть двічі на тиждень допомагає підтримувати помірну вагу. Отже, контроль ваги сприяє підтримці здорового рівня цукру в крові, знижуючи ризик розвитку діабету 2 типу.