Діабет 2-го типу можна контролювати й навіть запобігти, – впевнені експерти. Одна з умов одужання – бажання одужати й дотримуватися спеціального харчування. За данимм ВООЗ, Серед 9% людей у ​​світі, які живуть із діабетом, 90% страждають на діабет 2-го типу.

Це хронічне захворювання, яке викликає підвищення рівня цукру в крові та з часом призводить до хвороб серця і нирок, а також до втрати зору. Однак контролювати діабет можливо, і одужання починається з вашої тарілки. Які продукти, на думку дослідників, мають бути в раціоні діабетиків, а від яких краще відмовитись?

Як харчування впливає на діабет?

Харчування - це основна рушійна сила розвитку діабету 2-го типу, - вважає доктор медичних наук, ендокринолог Мініша Суд. Згідно з дослідженням 2023 року, майже 70% нових випадків діабету 2-го типу у світі пов'язані з поганим харчуванням. Надлишок калорій, особливо з оброблених продуктів, можуть призвести до системного запалення та ожиріння.

Ці процеси з часом переростають у резистентність до інсуліну – попередника діабету, – пояснює лікарка Суд. І навпаки, обмеження рафінованих вуглеводів, наприклад, солодких газованих напоїв та випічки, допомагає запобігти резистентності до інсуліну.

Підшлункова залоза виробляє гормон інсулін у відповідь на підвищення рівня глюкози в крові, що зазвичай відбувається після їжі. Резистентність до інсуліну виникає тоді, коли клітини організму не реагують на інсулін належним чином, що призводить до підвищення рівня глюкози в крові.

Чинники ризику інсулінорезистентності включають:

сімейний анамнез діабету 2 типу;

недолік фізичної активності та надмірна вага;

неправильне й незбалансоване харчування.

Так само, як погане харчування може викликати діабет 2-го типу, вживання правильних продуктів може допомогти контролювати захворювання.

Діабет - не вирок: найкращі продукти

"Контроль за споживанням вуглеводів, вибір продуктів із низьким глікемічним індексом та баланс вуглеводів, білків і корисних жирів може допомогти регулювати рівень цукру в крові", - зазначає лікар-дієтолог Кріссі Арсено.

Глікемічний індекс (ГІ) - це важливий показник, який свідчить про швидкість підвищення рівня цукру в крові після вживання вуглеводної їжі. Продукти з високим ГІ, такі як білий хліб, білий рис та цукор, підвищують рівень цукру в крові швидше, ніж продукти з низьким ГІ, такі як вівсянка, яблука та бобові. Продукти з низьким ГІ найкраще підходять людям із діабетом.

Однак ГІ має свої обмеження, - зазначають експерти. Деякі продукти з високим ГІ містять поживні речовини і можуть бути частиною здорового раціону. Тому людям із діабетом слід дотримуватися балансу, вміло поєднуючи продукти з високим ГІ із продуктами з низьким ГІ.

Нижче ми перерахуємо 8 найкращих продуктів для людей із діабетом 2-го типу, на думку експертів.

Зелені листові овочі: капуста, шпинат, зелень

"Листова зелень має низький глікемічний індекс і багата на клітковину, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові", - говорить дієтологиня Арсено. Ці овочі також містять залізо, магній, кальцій, вітаміни А та К, В.

За даними дослідження 2011 року, збільшення щоденного споживання зеленолистих овочів на одну порцію призвело до зниження ризику діабету 2-го типу на 14%.

"Намагайтеся з'їдати хоча б півсклянки вареної листової зелені, такої як шпинат, капуста, листова капуста чи будь-яка інша зелень", - рекомендує клінічний дієтолог із Центру серця та судин Дартмутського медичного центру Хічкока Джин Коупленд.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові зерна більш поживні, оскільки містять більше клітковини, через це рівень глюкози в крові підвищується повільно. Дослідження 2018 року показало: щоденне вживання однієї порції цільнозернових продуктів (житнього та цільнозернового хліба, вівсянки чи мюслі) знижує ризик розвитку діабету 2-го типу на 11% для чоловіків і на 7% для жінок.

"Остерігайтеся оброблених харчових продуктів, до складу яких входять цільнозернові продукти", - закликає лікарка Суд. Обирайте цілісні джерела їжі, такі як овес, коричневий рис, жито та кіноа", - наголошує експертка.

Квасоля та бобові

Квасоля й бобові, такі як сочевиця та нут, – це здорові джерела клітковини та білка, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, уповільнюючи перетравлення вуглеводів та вивільнення глюкози в кровотік. Квасоля має низький глікемічний індекс, тому вона не підвищує рівень глюкози в крові так швидко, як інші продукти з вмістом вуглеводів.

Згідно огляду досліджень 2020 року, регулярне вживання бобових від 50 г до 190 г на день покращує глікемічний контроль та знижує ризик серцево-судинних захворювань та смертності серед людей із діабетом 2-го типу.

Експерти зі здорового харчування рекомендують додавати нут чи чорну квасолю в суп і салат, а хумус вживати із хрусткими сирими овочами.

Волоські горіхи

За словами лікарки Арсено, такі горіхи, як мигдаль, волоські горіхи та фісташки, мають низький глікемічний індекс та можуть допомогти покращити чутливість до інсуліну.

Нещодавній огляд досліджень показує: вживання горіхів окремо або у поєднанні з продуктами з високим ГІ знижує рівень глюкози в крові у людей з діабетом 2-го типу порівняно із споживанням лише продуктів з високим ГІ.

Горіхи містять поживні речовини: мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, вітаміни Е і К, магній, мідь, калій і селен. Діабетикам експерти рекомендують мигдаль, фісташки, волоські горіхи, кеш’ю, горіхи пекан, фундук та бразильські горіхи.

Жирна риба

"Жирна риба, наприклад, лосось, скумбрія, сардини, анчоуси, оселедець і форель, багата на омега-3 жирні кислоти, DHA- та EPA-кислоти, які можуть позитивно впливати на діабет та резистентність до інсуліну", - стверджує лікар Суд.

Омега-3 жирні кислоти корисні для підтримки здоров'я серця. Люди з діабетом 2-го типу часто мають високий кров'яний тиск та високий рівень холестерину, що наражає їх на більший ризик серцево-судинних захворювань й інсульту.

Дослідження показують: вживання жирної риби хоча б кілька разів на тиждень значно знижує ризик смерті від ішемічної хвороби серця та серцевого нападу. Риба також є чудовим джерелом білка – важливого макронутрієнта для людей з діабетом.

За даними дослідників, людям із діабетом 2-го типу слід отримувати від 20% до 30% щоденних калорій із білка.

Цитрусові

Цитрусові містять клітковину, вітамін С та антиоксиданти, корисні для загального стану здоров'я. Апельсини, грейпфрути та лимони із відносно низьким індексом ГІ можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові, - зазначають експерти.

Цитрусові також містять поліфеноли, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Дослідження показують, що цитрусові поліфеноли позитивно впливають на чутливість до інсуліну та метаболізм глюкози у печінці.

Продукти, які містять пробіотики

Оскільки мікробіом кишківника відіграє важливу роль у чутливості до інсуліну та у регулюванні рівня глюкози в крові, людям з діабетом 2-го типу важливо включити до свого раціону пробіотичні продукти. За даними огляду досліджень 2023 року, пробіотичні добавки підтримують глікемічний контроль у людей із діабетом 2-го типу.

Лікарка Суд рекомендує людям із діабетом включати до свого щоденного раціону ферментовані продукти з високим вмістом біфідобактерій: квашену капусту, йогурт, кефір, сир, чайний гриб.

Чіа та насіння льону

"Насіння чіа та льону багате клітковиною й жирними кислотами омега-3. Оскільки вони мають низький глікемічний індекс, ці продукти можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові", - стверджує лікар Арсено.

Дослідження, до якого було включено 77 пацієнтів із діабетом 2-го типу та надмірною вагою, показало: вживання 30 г насіння чіа на день протягом 6 місяців допомагає знизити вагу та контролювати глікемію.

За даними ще одного дослідження, насіння льону покращує глікемічний контроль та резистентність до інсуліну у людей із переддіабетом або діабетом 2-го типу.

Правило 80/20 чи яких продуктів краще уникати, якщо у вас діабет?

На думку експертів, людям із діабетом слід уникати або обмежувати вживання певних продуктів через їх негативний вплив на контроль рівня глюкози в крові. До списку таких продуктів входять:

алкоголь;

рафіновані вуглеводи (випічка, цукерки, білий хліб, оброблені крупи);

напої з цукром;

солона їжа;

смажена їжа та інші продукти з високим вмістом насичених жирів.

Експерти радять дотримуватися правила 80/20: 80% раціону мають складати збалансовані страви, які містять білок, клітковину, корисні жири та цільнозернові. І 20% - улюблені, однак не завжди корисні продукти - випічка, солодощі, снеки, солона чи жирна їжа.

Для пацієнтів із діабетом контроль порцій має вирішальне значення. Навіть здорова їжа може сприяти збільшенню ваги, якщо її вживати надмірно, – зазначають експерти. Крім перерахованих рекомендованих продуктів, дієтологи радять відстежувати споживання вуглеводів, поєднувати здоровий раціон із фізичною активністю, практикуючи усвідомлене харчування.