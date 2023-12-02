Повний чек-ап: що врахувати та як часто проходити медогляд?

Чимало тих, хто вважає, що медичні огляди - це марна трата грошей. Однак, на думку експертів, згодом вони виявляються найрозумнішим способом заощадити на операціях та медикаментах. Адже комплексний медичний огляд – перший крок до своєчасного виявлення будь-яких потенційних проблем зі здоров'ям. Обстеження також можуть запобігти майбутнім захворюванням чи травмам. Повний чек-ап організму потрібен як здоровим людям, так і пацієнтам із хронічними захворюваннями, - стверджують медики.

З якою регулярністю потрібно проводити обстеження?

Які аналізи складати?

І чим може бути корисний комплексний чек-ап?

Повне медичне обстеження передбачає огляд та діагностичне сканування всього організму, включаючи серце, нирки, печінку та легені для оцінки поточного стану та визначення будь-яких відхилень зі здоров'ям. Більшість експертів упевнені: кожен має проходити повне обстеження організму не рідше одного разу на рік, щоб дізнатися про своє здоров'я та наявність відхилень чи захворювань. Це також може допомогти переосмислити нездорові звички та мотивувати вести більш здоровий спосіб життя.

Частота повного обстеження організму залежить від кількох факторів, тому тут важливий індивідуальний підхід:

Насамперед варто врахувати вік: людям похилого віку потрібно частіше відвідувати лікарів та проходити обстеження, ніж молодим. З віком ризик розвитку певних захворювань зростає, тому важливо стежити за своїм здоров'ям. Експерти рекомендують щорічне медичне обстеження людям, які вже досягли середнього віку.

Фахівці також радять враховувати фактори ризику: пацієнтам із високим артеріальним тиском, підвищеним холестерином, наявністю діабету та серцево-судинних захворювань слід відвідувати лікаря частіше, ніж тим, хто не має цих симптомів.

Медине обстеження має першорядне значення за наявності смертельних захворювань, таких як рак, де рання діагностика може допомогти запобігти або контролювати захворювання, покращуючи якість та тривалість життя пацієнта.

Регулярне обстеження організму також рекомендовано у випадках:

наявних захворювань;

наявності хвороб у сімейному анамнезі;

для людей, які ведуть нездоровий та неспокійний спосіб життя.

Які переваги ви отримуєте під час регулярного обстеження?

Більшість людей не поспішають звертатися до лікаря та проходити обстеження доти, доки не виникнуть проблеми зі здоров'ям. Однак експерти наголошують: регулярні медичні огляди допомагають краще дізнатися про свій організм і своєчасно йому допомогти. Обстеження можуть запобігти чимало захворювань, адже виявляючи хворобу на ранній стадії, її легше лікувати. Систематичний медогляд також допоможе встановити довірчі стосунки з лікарем, щоб ви могли обговорити будь-які проблеми чи побоювання, пов'язані із станом вашого здоров'я. Адже від спеціалістів завжди можна отримати достовірну інформацію щодо підтримки здорового способу життя та актуальних тестів для виявлення патологій.

Що включає повне обстеження організму?

Високий рівень забруднення, низька якість продуктів харчування, прискорений темп життя та постійні стреси можуть викликати проблеми зі здоров'ям, які часто призводять до хронічних захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, астми, головних болів, депресії тощо. Враховуючи навіть ці фактори, оптимальним рішенням стане профілактичний медичний огляд.

Для загального скринінгу організму лікарі рекомендують наступні тести:

аналізи крові та сечі;

тест профілю ліпідів;

серцева система: рентгенографія грудної клітки, ЕКГ та 2D-ехокардіографія;

перевірка вітамінів;

перевірка черевної порожнини: УЗД органів черевної порожнини та тазу;

функціональні тести щитовидної залози: ТТГ, Т3, Т4;

функція нирок: сечовина крові, сечова кислота, креатинін сироватки;

функціональні тести печінки: SGPT, SGOT, сироватковий білірубін;

функціональні випробування легень: спірометрія;

тести на діабет: рівень цукру в крові натщесерце, рівень цукру в крові PP;

аналізи на гепатит;

КТ-оцінка кальцію;

загальний відсоток жиру в організмі;

перевірка зору;

мінеральна денситометрія кісткової тканини для виявлення остеопорозу;

CRP – аналіз крові для виявлення запалення в організмі;

КТ-коронарографія серця;

КТ-скринінг судин шиї (сонної артерії);

мамографія;

мазок Папаниколау.

Рано чи пізно кожен ставить собі запитання: що можна зробити для підтримки гарного самопочуття? Комплексне медичне обстеження вже давно стало частиною здорового способу життя. Експерти радять починати регулярний чек-ап із 35 років, якщо у вас немає серйозних проблем зі здоров'ям. Медогляди можуть запобігти багатьом потенційним захворюванням, а також допомогти підготуватися до змін організма через старіння, сімейний анамнез чи спосіб життя.