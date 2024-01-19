Чи допоможуть добавки при дефіциті уваги та гіперактивності?

Проблеми із самоконтролем, низька концентрація, неможливість керувати власними емоціями - синдром дефіциту уваги та гіперактивності зустрічається доволі часто та потребує спеціального лікування. Медикаментозне лікування та психотерапія не усувають цей психічний стан, а зменшують симптоми, покращуючи якість життя пацієнтів.

Віднедавна експерти почали досліджувати ефективність вітамінів і мінералів для полегшення симптомів СДВГ. Наскільки дієво та безпечно застосовувати добавки при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності, - розкажуть експерти.

Що таке СДВГ: хвороба чи стан?

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ) – це поширений нервовий розлад, який характеризується постійною неуважністю та гіперактивністю. Людині із СДВГ вкрай складно зберігати концентрацію та організовувати свій час, робочі та побутові процеси. Такі люди часто гіперактивні та імпульсивні: постійно у русі, непосидючі, можуть втрачати самоконтроль при найменшому стресі.

Експерти виділяють 3 типи СДВГ залежно від найбільш виражених симптомів, із часом вони можуть змінюватися:

неуважність, проблеми із концентрацією;

гіперактивна/імпульсивна поведінка;

комбінований тип: неуважність, гіперактивність, імпульсивність.

Як лікують СДВГ та наскільки ефективні добавки?

Застосування ліків, поведінкова терапія чи психотерапія – стандартне лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Експерти часто рекомендують комплексний підхід для більш ефективного відновлення. Тим не менш, існують безрецептурні добавки, які можуть підтримувати концентрацію та увагу. Це може здатися привабливим варіантом лікування СДВГ, однак дані про їх ефективність доволі обмежені.

Є кілька досліджень, які підтвердили дієвість деяких добавок при СДВГ, однак вони не можуть віддзеркалювати усю медичну картину, - зазначають експерти.

"Здебільшого дослідження харчових добавок є невеликими та не сліпими: коли всі учасники експерименту знають, що вивчається, тому й результати можуть бути неоднозначними. Існує також ефект плацебо, який не контролюється", - вважає доктор медичних наук, дитячий та підлітковий психіатр Джошуа Стайн.

Чи безпечні добавки для лікування СДВГ?

На думку експертів, кожен підхід до лікування пацієнта має бути індивідуалізованим, із урахуванням найменших факторів. Добавки не схвалюються та не регулюються FDA, що призводить до нестачі досліджень і знань про їх ефективність.

Порушення стандартів якості - ще одна проблема, про яку говорять експерти, адже добавки не відповідають тим же стандартам, що й ліки, які відпускаються за рецептом.

"Деякі добавки можуть взаємодіяти із ліками, які ви приймаєте. Найкращий спосіб убезпечити себе – поговорити зі своїм лікарем, і бажано з фахівцем інтегративної медицини, – попереджає доктор медичних наук, психіатр Жак Жоспітр.

Аналізуючи дані деяких досліджень, експерти дійшли висновку, що деякі вітаміни та мінерали можуть бути корисними для людей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

Поліненасичені жирні кислоти: омега-3 та омега-6

Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) - це тип корисних харчових жирів, які природно містяться в таких продуктах, як лосось, горіхи та насіння. Омега-3 та омега-6 є поширеними добавками ПНЖК.

Масштабний огляд 2021 року виявив 33 дослідження, які пов'язували прийом добавок омега-3 із поліпшеннями симптомів СДВГ, тоді як у 18 дослідженнях спостерігалися незначні покращення.

Було також виявлено 22 дослідження, в яких батьки та вчителі повідомили про відсутність змін у симптомах у дітей із СДВГ.

Огляд 2017 продемонстрував: користь від добавок ПНЖК при симптомах СДВГ набагато менша, ніж від традиційних ліків. Дослідники дійшли висновку, що добавки омега-3 і омега-6 краще застосовувати у комплексі з традиційними ліками як допоміжний засіб.

Доктор медичних наук, психіатр Едвард Хелловелл рекомендує своїм пацієнтам риб'ячий жир, однак застерігає від купівлі дешевих добавок, які можуть містити ртуть. Експерт попереджає: тривала дія ртуті може призвести до ураження нервової системи та нирок.

Магній може зменшити симптоми СДВГ

Огляд досліджень 2020 року виявив 1 дослідження, яке достовірно пов'язує споживання магнію із меншою кількістю поведінкових проблем у підлітків з СДВГ. 2 дослідження також показали: добавки магнію можуть зменшити симптоми СДВГ у дітей із дефіцитом магнію або з ризиком його виникнення. При цьому дослідники стверджують: поки що не доведено, що магній ефективний для лікування СДВГ у людей з дефіцитом магнію.

Залізо підвищує концентрацію

Огляд досліджень 2020 року виявив як мінімум 4 дослідження, в яких стверджується, що добавки заліза ефективні для дітей із СДВГ. Дані ще одного дослідження доводять: добавки заліза особливо ефективні для дітей із неуважною поведінкою.

Цинк: суперечливі результати

Деякі дослідження показують, що в дітей з СДВГ рівень цинку нижчий, ніж у дітей без цього синдрому. Оскільки також існує дослідження, в якому ці відмінності не були виявлені, дослідники зазначають: немає доказів того, що дефіцит цинку призводить до СДВГ.

Гімнастика, медитація, дієта: інші методи лікування СДВГ

Крім традиційного лікування, експерти рекомендують дітям і дорослим із СДВГ фізичні вправи, медитативні та дихальні практики й спеціальне харчування.

Будь-яка фізична активність, включаючи спортивні навантаження, покращують кровообіг, допомагають збалансувати гормони стресу, підвищити концентрацію та увагу, а також стимулюють вироблення ендорфінів, дофаміну та норадреналіну.

Медитація, йога та дихальні вправи можуть допомогти покращити здатність концентрувати увагу, - зазначають експерти. Вправи для мозочкової стимуляції покращують баланс і координацію. За словами лікаря Хелловелла, постійна практика може покращити увагу, самоконтроль і координацію.

Збалансована дієта, багата білком, складними вуглеводами і незамінними жирними кислотами сприяє концентрації та увазі, - стверджує психіатр Жоспітр. "Обмеження у раціоні простих цукрів, оброблених харчових продуктів та штучних барвників допомагає регулювати рівень цукру в крові, що також сприяє концентрації", - додає лікар.

Коли звертатися до лікаря з психічного здоров'я?

Якщо ви підозрюєте, що у вашої дитини чи у когось із ваших близьких виявляються симптоми СДВГ, важливо негайно звернутися за допомогою до психолога чи психіатра, – рекомендують експерти. Інші маркери, які мають спонукати до відвідування, на думку фахівців, включають:

симптоми погіршують повсякденну діяльність, що може виглядати як нездатність керувати своїми емоціями, прокрастинація та дезорганізація;

швидка поява симптомів без попередніх ознак;

неуспішність у школі чи агресія у дітей.

Людям із вираженим синдромом дефіциту уваги та гіперактивності необхідна спеціальна терапія, включаючи медикаментозне лікування та психотерапію, - наголошують експерти. Відсутність лікування може викликати психічні розлади: низьку самооцінку, тривогу та депресію. Додатковий прийом вітамінів і мінералів, фізичні навантаження та медитативні практики можуть бути ефективними лише у комплексній терапії СДВГ.