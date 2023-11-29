Ризик очної інфекції: FDA застерігає від покупки очних крапель

Краплі для очей від кількох всесвітньо відомих брендів можуть спричинити очні інфекції, часткову втрату зору й навіть сліпоту, - попереджає Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США FDA.

Агентство закликає споживачів не купувати та не використовувати ці препарати, включаючи краплі для очей від таких фармацевтичних гігантів, як CVS Health Corp, Cardinal Health,Velocity Pharma. Декілька виробників уже прибрали з продажу останню партію своєї продукції, однак є й ті, які не поспішають це робити.

Від яких крапель для очей краще відмовитись?

Експерти FDA попереджають споживачів не купувати та негайно припинити використання 26 очних крапель, які відпускаються без рецепта. Фахівці застерігають: препарати можуть спричинити очні інфекції, призвести до часткової втрати зору чи сліпоти. Пацієнти, у яких після використання цих продуктів з'являються ознаки очної інфекції, мають негайно звернутися до лікаря або за медичною допомогою.

Потенційно небезпечні краплі для очей продаються під наступними торговими марками:

CVS Health

Leader (Cardinal Health)

Rugby (Cardinal Health)

Rite Aid

Target Up & Up

Velocity Pharma

Ці продукти мають бути стерильними, – наголошують експерти FDA. Адже офтальмологічні лікарські препарати наносяться безпосередньо в слизову оболонку очей, обминаючи природні захисні механізми організму.

FDA рекомендувало виробникам цих продуктів відкликати усі партії 25 жовтня 2023 після того, як слідчі агентства виявили антисанітарні умови безпосередньо на виробництві, а також позитивні результати бактеріальних тестів при відборі проб навколишнього середовища.

Які препарати все ще є на ринку?

Торгові марки CVS, Rite Aid та Target вже прибирали продукцію з полиць своїх магазинів та з веб-сайтів. Однак не всі виробники поспішають вилучати свою продукцію. Наприклад, продукти від торгових марок Leader, Rugby та Velocity як і раніше, можуть бути доступні для покупки в магазинах, аптеках, а також через Інтернет. Як повідомляє Reuters, фармацевтична компанія CVS Health одна із перших вилучила браковану партію своєї продукції. А виробники Cardinal Health та Velocity Pharma не відразу відповіли на запит журналістів прокоментувати ситуацію, яка склалася.

"Після отримання повідомлення від FDA ми (CVS) негайно припинили продаж у магазинах та через Інтернет усіх продуктів, які поставляються Velocity Pharma", - заявили в мережі аптек CVS.

Хоч наразі FDA не отримувало жодних повідомлень про побічні ефекти очної інфекції, пов'язаних із цими продуктами, однак агентство рекомендує не купувати їх. Експерти закликають медичних працівників та пацієнтів повідомляти про небажані явища чи проблеми, пов'язані з якістю будь-якого з цих ліків у MedWatch - спеціальну програму FDA з інформування про безпеку та небажані явища препаратів.