Діагностичні та хірургічні процедури сьогодні популярні, як ніколи. Поширеність хронічних захворювань, а також поява нових технологій та методів лікування спонукають компанії зі світовими іменами удосконалюватись, розробляти й створювати інноваційні медичні рішення. Лише у 2021 році світовий ринок медобладнання досяг майже $488,9 млрд. Ця цифра у 2029 році може сягнути $718,9 млрд, - вважають експерти. За оцінками маркетологів, у топ-10 найприбутковіших компаній з виробництва медобладнання за останній рік увійшли американські та німецькі гіганти зі світовими іменами.

Medtronic: $31,7 млрд.

Список найбільших виробників медичного обладнання у світі очолює компанія Medtronic, яка представлена ​​у 150 країнах світу. У ній задіяно близько 90 000 осіб. У 2022 фінансовому році виручка Medtronic склала 31,7 млрд доларів США, що на 8% більше, ніж торік - $29,4 млрд. Зростання було зумовлено хорошими показниками у трьох основних напрямках: серцево-судинна медицина, хірургія та неврологія. У травні 2022 року Medtronic оголосила, що разом із DaVita формує нову незалежну компанію з виробництва медичного обладнання, яка спеціалізуватиметься на догляді за нирками. Голова та головний виконавчий директор Medtronic Джефф Марта прокоментував:

"Ми, як і раніше, зосереджені на забезпеченні інноваційних технологій на ринках, які швидко ростуть. Ми прагнемо створити високу акціонерну вартість за допомогою стратегічного розподілу капіталу та активного управління портфелем".

Abbott: $30 млрд.

Американська компанія Abbott займає 2-е місце у списку найбільших виробників медичного обладнання. Вона була заснована близько 130 років тому зі штаб-квартирою в Іллінойсі. Наразі компанія постачає медичне обладнання у більш ніж 160 країн. В Abbott налічується 113 000 співробітників по всьому світу. Компанія відома створенням революційних продуктів у галузі діагностики, медичного обладнання, харчування та фірмових фармпрепаратів. У 2021 році підрозділи Abbott виросли на 32,7%. Обсяги діагностики зросли на 42,7% завдяки тестуванню на Covid-19. Компанія зміцнила свій портфель медобладнання за рахунок кількох розробок у 2021 році, у тому числі:

запуску у США першої технології NeuroSphere Virtual Clinic;

схвалення FDA окклюдера вушка лівого передсердя Amplatzer Amulet для лікування пацієнтів з інсультом;

схвалення FDA транскатетерної заміни аортального клапана.

Johnson & Johnson: $27,1 млрд.

Johnson & Johnson розташувався на третьому місці у 2022 році. Сегмент медичного обладнання J&J, перейменований на MedTech, включає широкий спектр продуктів, які використовуються в ортопедії, хірургії, інтервенційних рішеннях та здоров'я очей. У 2021 році світовий продаж медобладнання зріс на 18%. В останні роки J&J доклала чимало зусиль для вдосконалення медичних технологій шляхом реструктуризації, ребрендингу, продажу активів, злиття та поглинання (M&A). Генеральний директор Johnson & Johnson Хоакін Дуато поділився секретами розвитку компанії:

"За останні кілька років така продуктивність обумовлена ​​наданням диференційованих рішень, а також покращенням комерційного виконання. Ми очікуємо, що це покращення призведе до збільшення прибутку", - зазначив Дуато.

Becton Dickinson & Company: $20,2 млрд.

Американська компанія Becton Dickinson & Company виробляє та продає медичне обладнання, інструментальні системи та реагенти. Після зниження темпів зростання у 2020 році, викликаного наслідками пандемії Covid-19, у 2021 році BD змінила ситуацію: продажі зросли на цілих 18%. Такі високі результати багато в чому були зумовлені збільшенням інвестицій та зростанням активності у сфері злиття та поглинання. BD продовжує просувати стратегію зростання, що базується на інноваціях, запускаючи кілька нових продуктів:

аналізатор клітин FACSymphony A1;

систему COR – автоматизовану платформу молекулярної діагностики;

домашній тест Veritor на Covid-19;

систему ротаційної ексцизійної атеректомії Rotarex.

Siemens Healthineers: $20,2 мільярда доларів

Компанія Siemens Healthineers зі штаб-квартирою у Німеччині є підрозділом медичних технологій конгломерату електротехніки Siemens. У 2021 році обсяг продажів компанії склав 20,2 мільярда доларів, що на 19% більше, ніж у попередньому році. Через пандемію Covid-19 компанія опустилася на 5-е місце у списку провідних виробників медичного обладнання. У 2021 році Siemens Healthineers збільшила частку ринку, запровадила нові інноваційні рішення та почала дотримуватися принципів сталого розвитку. Компанія продовжує просуватися вперед у цифровій трансформації, підтримуючи постачальників медичних послуг новими можливостями точної медицини.

Fresenius Medical Care: $19,4 млрд.

Німецька компанія Fresenius Medical Care займає шосте місце у списку найприбутковіших компаній із виробництва медичного обладнання. Вона є найбільшим у світі постачальником послуг та продуктів для людей із захворюваннями нирок. Компанія налічує 123 000 співробітників та представлена ​​у більш ніж 100 країнах.

У 2021 році виручка компанії становила $19,4 млрд, що на 8% менше, ніж у попередньому році. При цьому виторг у 2020 році досяг $21,0 млрд.

Експерти пов'язують зниження доходів із пандемією Covid-19. Fresenius планує повернути прибуток у потрібне русло, концентруючись на трьох основних сферах: безперервне лікування нирок, рішення для інтенсивної терапії та додаткові ресурси.

Philips: $19,2 млрд.

Легендарна компанія Philips існує на ринку понад 100 років. Підрозділ охорони здоров'я Philips забезпечує 42% глобального доходу компанії та складається з трьох ключових напрямків: діагностика та лікування, мережеве обслуговування та особисте здоров'я. У 2021 році обсяг продажу продуктів та рішень Philips для охорони здоров'я склав 19,2 млрд. доларів, Що на 15% менше, ніж у 2020 р. Експерти пов'язують це з несприятливими обмінними курсами та слабкими показниками Connected Health. Однак завдяки стійкому зростанню бізнесу в галузі діагностики та лікування, обсяг замовлень збільшився на 4%. Оголошуючи результати за весь рік, генеральний директор Франс ван Хаутен зазначив:

"У 2021 році ми підписали 80 довгострокових стратегічних партнерств та запустили такі інновації як Spectral CT 7500 для підтримки точної діагностики. Ми також розширили нашу систему візуалізації Azurion – терапевтичну платформу з революційними програмами для впровадження мінімально інвазивних методів лікування".

GE Healthcare: $17,7 млрд.

У топ-10 також входить провідна компанія в галузі медичних технологій та медико-біологічних наук GE Healthcare. Виробник відомий своїми рішеннями для візуалізації, ультразвукового дослідження та програмного забезпечення. У 2021 році продажі GE Healthcare впали на 2% через перебої у ланцюгу поставок. У 2021 році виробник купив 2 компанії - BK Medical і Zionexa, які мають величезний потенціал у галузі точної охорони здоров'я та медицини.

Stryker: $17,1 млрд.

Дев'яте місце у рейтингу найприбутковіших виробників медобладнання посідає американська компанія Stryker. Маючи 46 000 співробітників по всьому світу, компанія спеціалізується на створенні інноваційних рішень в ортопедії, медицині та хірургії, нейротехнологіях і догляді за хребтом, які допомагають покращити стан пацієнтів та результати лікування у лікарні. Аж до 2020 року компанія Stryker демонструвала зростання 40 років поспіль, однак через скорочення медичних процедур у зв'язку з пандемією Covid-19, продаж компанії впав на 3,6% у 2020 році. Проте у 2021 році Stryker повернула свої позиції з показником 19%, завдяки блискучим досягненням у сфері хірургії та нейротехнологій, а також ортопедії й хребта. Наприкінці 2020 року Stryker завершила покупку компанії Wright Medical, яка тепер повністю інтегрована у Stryker та забезпечує компанії хороші можливості для майбутнього зростання.

Cardinal Health: 15,9 млрд.

Маючи більш ніж 100-річний досвід і 44 000 співробітників у 30 країнах світу, компанія Cardinal Health широко відома як постачальник фармацевтичних препаратів, медичних продуктів та послуг. У 2022 фінансовому році продаж медичного сегменту компанії впали на 5%, що суттєво вплинуло на інфляцію та обмеження у ланцюжку поставок. Продажі були додатково компенсовані зниженням попиту на засоби індивідуального захисту порівняно з попереднім роком, а також продажем бізнесу Cordis.

Нові технології відкривають тисячі можливостей для розвитку сучасної медицини як для лікарів, так і для пацієнтів. Нові рішення у медобладнанні вдосконалюють точність діагностики, сприяють появі нових методів хірургії й терапії, а також розвитку наукових досліджень. Компанії зі світовими іменами роблять все можливе, щоб ця галузь відкривала нові можливості для людства.