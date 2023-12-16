У Китаї знов епідемія? Нові дані про дитячу пневмонію

Загадкова дитяча пневмонія охопила кілька регіонів Китаю, що призвело до переповнення лікарень у дитячих відділеннях, - про це повідомляють усі авторитетні ЗМІ світу, посилаючись на звіт ProMED та Міжнародне товариство з інфекційних захворювань ISID. З огляду на такий розголос у ЗМІ, Всесвітня організація охорони здоров'я запросила у Китаю додаткові дані щодо зростання захворюваності на ГРВІ та пневмонію. Експерти вже прокоментували ситуацію, попередивши про можливі ризики. Чого чекати та чи варто хвилюватись?

Сезонні грип та ГРВІ чи спалах дитячої пневмонії?

Дані про новий спалах дитячої пневмонії у північному Китаї стало відомо зі звіту ProMED, який відстежує спалахи інфекційних захворювань по всьому світу. Враховуючи ці подробиці, Всесвітня організація охорони здоров'я запросила у Китаю додаткову інформацію про респіраторні захворювання у дітей, у тому числі пневмонії, оскільки всі педіатричні медичні центри по всій країні переповнені пацієнтами.

Експертів насамперед цікавило питання: чи справді в країні спостерігаються осередки пневмонії чи йдеться про сезонні ГРВІ. У своїй нещодавній доповіді ВООЗ повідомила: зростання респіраторних інфекцій пов’язані із першою зимою в Китаї після послаблення суворих обмежень щодо Covid-19, і, схоже, це особливо вплинуло на дітей.

"Досі до кінця неясно, нинішня ситуація пов'язана із загальним зростанням респіраторних інфекцій, про які раніше повідомляла китайська влада, чи з окремими новими подіями", - заявили у ВООЗ.

Зростання інфекцій мікоплазми та дитяча пневмонія

Як повідомляє видання Time, локальні китайські ЗМІ говорять про зростання випадків пневмонії, спричиненої бактерією Mycoplasma pneumoniae серед дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Мікроб, як правило, викликає легку застуду у дітей старшого віку та дорослих із сильною імунною системою. У дітей молодшого віку може розвиватися пневмонія, симптоми якої зберігаються тижнями.

Дані Китайського центру з контролю та профілактики захворювань також показали: рівень захворюваності на грип у жовтні неухильно зростає. Незважаючи на те, що показники Covid продовжують знижуватися після невеликого піку, який спостерігався влітку.

У пекінській лікарні Чаоян, яка вважається провідним китайським медичним центром з лікування респіраторних захворювань, рівень зараження мікоплазмою серед дітей зріс до 40% порівняно з лише 6% серед дорослих, - заявив заступник декана лікарні Тонг Чжаохуей. Експерт також попередив, що мікоплазма має тенденцію викликати великі спалахи кожні 3-7 років.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю розширює можливості місцевих клінік для виявлення та лікування сезонних інфекцій, оскільки більшість провідних лікарень вже переповнені, - повідомляють китайські ЗМІ, посилаючись на орган охорони здоров'я.

У Китаї діє багаторівнева система охорони здоров'я, де основними постачальниками медичних послуг є громадські клініки. Однак багато пацієнтів звертаються за допомогою до приватних лікарень та медичних центрів у великих містах, оскільки в цих установах не потрібен напрям.

Чи врятують маски?

У жвавих місцях, транспорті та супермаркетах Китаю більшість людей дотримуються маскового режиму. У школах вчителі просять батьків не відправляти дітей до школи, якщо у них спостерігаються будь-які симптоми. Експерти стурбовані тим, що антибіотик, який застосовують для лікування мікоплазмових інфекцій, має високу стійкість до лікування в Китаї у порівнянні з іншими країнами світу.

У 60%-70% випадків у дорослих та до 80% випадків у дітей організм не реагує на азитроміцин та інші антибіотики цього ж класу, - говорить лікар-інфекціоніст лікарні Чаоян у Пекіні Інь Юдун.

Це спровокувало стурбованих батьків заздалегідь зайняти місця у дитячих лікарнях у великих містах Китаю. За повідомленнями місцевих ЗМІ, кілька приватних педіатричних медичних центрів у Пекіні переповнені батьками та хворими дітьми. А щоб викликати лікаря з відділення невідкладної допомоги, доведеться чекати більше семи годин.

Тим не менш, місцеві відділення Центру з контролю та профілактики захворювань Китаю в Пекіні та прилеглому Тяньцзіні заявили: мікоплазмові інфекції досягли свого піку, тоді як інші захворювання, такі як грип і респіраторно-синцитіальний вірус поки зростають, - повідомляють місцеві ЗМІ.

На думку експертів, поки не варто бити сполох через ситуацію, яка склалася в Китаї. У країні справді спостерігається різке зростання ГРВІ та грипу, що й призвело до переповнених лікарень у мегаполісах, особливо у дитячих відділеннях. Що стосується пневмонії, спричиненої мікоплазмою, вона дійсно важко переноситься дітьми. Однак, як запевняють у ВООЗ, мікоплазмові інфекції вже відступають, чого не скажеш про грип та ГРВІ.