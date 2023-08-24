10 речей, які не можна зберігати у ванній кімнаті

У ванній кімнаті часто накопичуються різні предмети, а деякі з них там абсолютно непотрібні. Вони не тільки накопичуються без потреби, але й ризикують бути пошкодженими з часом.

Наприклад, що там не можна зберігати бритву або триммер для бороди. Видання Sante Plus запропонувало дізнатися, які предмети повсякденного побуту слід тримати подалі від ванної кімнати.

Читайте також: Три способи, як очистити екран телевізора без жодної подряпини

Бритви

Зберігати бритви у ванній – поширена помилка. Насправді дуже практично тримати їх під рукою, оскільки ритуал гоління зазвичай проводиться перед дзеркалом чи душі. Але чого ви не знаєте, так це те, що умови в цьому приміщенні навряд чи підходять для збереження цього предмету: вологість може призвести до більш швидкого затуплення лез, а також окислення металу і появи іржі. Іншими словами, бритва ризикує стати непридатною до використання раніше часу і набереться шкідливих бактерій.

Відео дня

Засоби жіночої гігієни

Набагато простіше та зручніше зберігати тампони та інші засоби гігієни в затишному куточку ванної кімнати, але це не дуже вдале місце для їхнього зберігання.

Фактично, більшість виробників рекомендують зберігати їх у прохолодному та сухому місці, оскільки у вологому середовищі з часом можуть розвиватися бактерії та пліснява. Якщо тривалість зберігання нетривала, то це не зашкодить.

Електронні прилади

Ні для кого не секрет, що вода та електроніка несумісні. Тому рекомендується зберігати фен, плойку або випрямлячі поза ванною кімнатою. Крім потенційної небезпеки, на яку ви наражаєте себе, постійне вологе середовище може легко пошкодити ваші пристрої, металеві компоненти яких зрештою іржавіють або зазнають корозії. Особливо якщо предмет піддається впливу підвищеного рівня вологості.

Книги

У ванній кімнаті нерідко можна знайти журнали або навіть кілька романів. Багато людей вже звикли читати книгу під час купання або гортати газету Але це велика помилка. Оскільки папір, як відомо, вбирає вологу, книги з більшою ймовірністю покриються пліснявою при зануренні в таке вологе середовище. Тому краще зберігати їх, наприклад, на полиці поряд з ванною, щоб уникнути проблем.

Ювелірні вироби

Ювелірні вироби також не терплять вологого середовища, особливо якщо вони виготовлені зі стерлінгового срібла – матеріалу, що має здатність швидко тьмяніти у вологому приміщенні. Замість того, щоб зберігати скриньку для коштовностей на стійці у ванній або на полиці біля води, було б краще зберігати її в спальні на туалетному столику.

Лак для нігтів

При правильному догляді лаки для нігтів можуть прослужити довгі роки. На жаль, якщо флакони постійно піддаватимуться впливу вологості і температурних коливань, ви помітно скоротите термін служби. Краще зберігати їх у прохолодному темному місці, наприклад, у ящику спальні чи шафі.

Парфуми

Для багатьох людей зберігання парфумерії у ванній кімнаті є звичайною справою. Але не дивуйтеся, якщо згодом якість ваших ароматів погіршується. Через надмірну вологість, яка панує в цьому приміщенні, духи легше втрачають інтенсивність і запах може змінитися.

Косметична продукція

Гаряче та вологе повітря у ванній також шкідливе для довговічності косметичних засобів. У таких умовах багато косметичних засобів швидко втрачають свої властивості. Помади, наприклад, пом'якшуються та повільно розчиняються. Тому, якщо ви хочете уникнути непередбачених витрат і не дуже швидко зіпсувати улюблені продукти, краще знайти для них безпечніше місце.

Медикаменти

Зазвичай аптечка знаходиться у ванній кімнаті. Знову ж таки, з міркувань практичності ми вважаємо, що завжди краще зберігати ліки в цьому місці. Але це не так! Вологість та коливання температури можуть вплинути на ліки. Це ризикує послабити їхню ефективність або навіть зробити їх шкідливими для вашого здоров'я. Завжди вибирайте прохолодне та сухе місце.

Пензлі для макіяжу

Погана ідея зберігати пензлі для макіяжу у ванній кімнатті. Для них це найкращий спосіб покритися бактеріями. Водяна пара піднімає бруд і пил, які практично відразу там осідають. А потім, без попередження, ви переносите їх на свою шкіру.

Нагадаємо, що величезне значення для принесення гармонії у дім має правильне розміщення меблів, їхня форма та розташування аксесуарів. Зокрема дзеркало впливає на загальну атмосферу житла, якість сну та навіть на самооцінку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!