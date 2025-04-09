+ 18 не за горами: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло

Синоптики передбачають похолодання з морозами і снігом найближчими днями. Однак водночас заспокоюють справжня весна незабаром прийде в Україну, потішивши комфортною погодою без опадів і приємним теплом.

Експертка з метеорології Наталія Птуха в інтерв’ю для NV зауважила, що холодний період цього тижня закінчиться потеплінням. "Починаючи з суботи, 12 квітня, температура почне зростати. Приміром, у столиці в цей день очікується +8 градусів, а в неділю – вже +10. До того ж нічні заморозки, ймовірно, відступлять у вихідні", –зазначила вона.

Після 13 квітня пануватиме зона підвищеного атмосферного тиску, що сприятиме значному зменшенню ймовірності дощів. Також синоптики прогнозують значне підвищення температури протягом наступного тижня. "На Великдень можна очікувати класичну весняну погоду, хоча для точного прогнозу на свято ще зарано".

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Метеорологиня Наталка Діденко у своєму дописі на Facebook повідомила, що найближчої ночі Україна зіткнеться з найнижчими температурними показниками – очікуються заморозки від 0 до -5 градусів. Денна температура теж залишиться низькою, але синоптики вже радять готуватися до потепління.

"Середа буде прохолодною, температура в межах +1+6 градусів, а в Луганській області – +6+9 градусів. 9 квітня прогнозуються хмарність і подекуди невеликий сніг. У Києві істотних опадів не очікується: вночі заморозки 1-3 градуси, вдень – лише +1+3", – зазначає Наталка. Вже 10 квітня в країну прийде новий циклон, що принесе більшу кількість опадів і сильний вітер, погода стане малоприємною.

Потепління почнеться з Вербної неділі, приблизно в середині місяця, коли в Україні прогнозують стабільне весняне тепло з температурою +12+18 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 9 квітня.

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