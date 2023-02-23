20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix серед українців, які варті перегляду

Щотижня Netflix публікує найпопулярніші стрічки, які глядачі безупинно переглядають протягом 7 днів. Сьогодні ми розповімо про найкращі серіали та фільми, які вразили українців з 13 по 19 лютого. Якщо ви ще не бачили ці кіновитвори, тоді обирайте щось із наступних стрічок і нумо насолоджуватися переглядом.

Топ-10 фільмів Netflix

1."До тебе чи до мене"

Опис: Вже другий тиждень поспіль перше місце посідає романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. За сюжетом, найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями та зазирають у життя одне одного, однак це може розпалити кохання.

Відео дня

2."Любов у квадраті знову"

Опис: Коли нова робота починає заважати спільному життю, стосунки відомого журналіста й прагматичної вчительки опиняються під загрозою.

3."Ваші і наші"

Опис: Сім’ї та культури стикаються, коли двоє мілленіалів Лос-Анджелеса з різного походження закохуються та стикаються з головним випробуванням у стосунках: зустрічають батьків.

Читайте також Не збираютсья старішати: секрети 6 відомих кінозірок

4."Ножі наголо: Скляна цибуля"

Опис: Всесвітньо відомий детектив Бенуа Бланк вирушає до Греції, щоб розкрити таємницю, пов’язану з мільярдером і його колоритними друзями.

5."Любов у квадраті"

Опис: Знаменитий журналіст і відомий бабій починає переосмислювати свої рішення після того, як закохується в таємничу модель, яка веде подвійне життя.

6."Незламний дух"

Опис: Завзята юна австралійка втілює мрію та стикається зі своїми страхами, прагнучи стати наймолодшою людиною, що здійснила навколосвітнє плавання.

7."Армія злодіїв"

Опис: У цьому приквелі загадкова жінка наймає банківського службовця Дітера, щоб той допоміг її команді обчистити три найлегендарніших сейфи Європи.

8."Червоне повідомлення"

Опис: Переслідуючи найвідомішого злодія у світі мистецтва, профайлер ФБР змушений стати його спільником, щоб схопити невловну шахрайку, яка завжди на крок попереду.

9."Запах жінки"

Опис: Сподіваючись заробити трохи грошей на канікулах, бідний старшокласник погоджується доглянути сварливого полковника у відставці, який утратив зір.

10."Загадкове вбивство"

Опис: Під час довгоочікуваної подорожі Європою поліцейський Нью-Йорка та його дружина-перукарка намагаються розкрити загадкове вбивство на борту яхти мільярдера.

Топ-10 серіалів Netflix

1."Закон Лідії Поет", 1 сезон

Опис: У цій захопливій історичній драмі Лідія Поет розслідує вбивства й разом із тим виборює місце в професії. Засновано на історії першої жінки в Італії, яка стала юристкою.

2."Ти", 1 сезон

Опис: Початок історії страшенно чарівного, але вкрай настирливого хлопця Джо Голдберга, який не зупиниться ні перед чим, щоб увійти в життя об’єкта своєї одержимості.

3."Джинні й Джорджія", 2 сезон

Опис: У пошуках нового життя рішуча Джорджія переїжджає зі своїми дітьми, Джинні й Остіном, на північ. Але шлях до перемін буває тернистим.

4."Ти", 2 сезон

Опис: Продовження історії про симпатичного власника книгарні Джо Голдберга, який знайомиться з дівчатами, і безрозсудно закохується. Щоб якомога більше дізнатися про предмет своєї пристрасті, він вміло користується соціальними мережами. Згодом закоханість переростає в одержимість.

Читайте також: 8 відомих зіркових пар, які закохалися під час зйомок

5."Напівлихий: Байстрюк самого диявола", 1 сезон

Опис: Опинившись між двома ворожими кланами, син сумнозвісного чаклуна, який колись улаштував жахливу бійню, намагається знайти своє місце у світі й розкрити свою силу.

6."Венздей", 1 сезон

Опис: Розумна, саркастична й трохи мертва в душі Венздей Аддамс розслідує вбивства та знаходить нових друзів і ворогів в академії "Невермор".

7."Ти", 3 сезон

Опис: На відміну від попередніх двох сезонів, у нових епізодах головний герой Джо Голдберг стає сім'янином, він одружується зі своєю коханою Лав Куїнн. Вони переїхали до передмістя Лос-Анджелеса, у них народився син Генрі. Але старі звички психопата даються взнаки, він знову шукає жертв і тактично піклується про них.

8."Агенція "Локвуд і Ко", 1 сезон

Опис: У світі, сповненому привидів, троє підлітків починають досліджувати паранормальні явища й ризикують усім, щоб розкрити диявольську змову.

9."Джинні і Джорджія", 1 сезон

Опис: Перша частина історії про Джорджію, яка, тікаючи від лихого минулого, тікає з дітьми на північ. В цьому сезоні розкриваються її взаємостосунки з сином і дочкою. Глядачі можуть помітити, з якими складнощами довелося стикнутися кожному герою і чи вдасться їм впоратися з болем.

10."Дівчина й космонавт", 1 сезон

Опис: Астронавт зникає на 30 років. Його повернення запалює давно втрачене кохання й викликає інтерес корпорації, яка прагне з’ясувати, чому він не постарів.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному. Стрічки додадуть мотивації вашому життю та, можливо, підштовхнуть вас до завершення давно запланованих ідей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!