300-кілограмовий морський лев під час втечі мало не вбив працівницю акваріума (відео)

На співробітницю акваріума у Флориді впав 300 кілограмовий морський лев, який намагався втекти з водяного вольєра. Тварина мало не розчавила жінку.

Цей інцидент потрапив на камеру місцевого хлопця, що спостерігав за дресувальниками, які показували різні трюки з морськими тваринами. Він опублікував відео у себе на сторінці в Інстаграм.

Видання Mirror пише, що 300-кілограмовий морський лев намагався втекти з акваріума Marineland на Майорці та випадково впав на співробітницю закладу, мало не розчавивши її. Дивовижно, що обидва залишилися неушкодженими, і здавалося, що морський лев не дуже був схвильованим після такої події.

Відео дня

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Очевидець інциденту Міка зазначив, що співробітниця акваріума швидко зреагувала та покликала інших працівників, аби відправити морського лева назад у басейн.

Товариство із захисту тварин Сполучених Штатів Америки тим часом закликало людей поважати природу та дозволити цим тваринам жити у вільному і природному середовищі, де вони можуть розкривати свої природні здібності.

Нагадаємо, біля узбережжя Колумбії вченим вдалося вперше зафільмувати годування горбатим китом груддю.

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