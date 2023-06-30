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Війна в Україні

36 бригада ліквідувала підрозділ окупантів "Шторм z" після їх скарг на умови на фронті (відео)

Билім Олена

36 бригада ліквідувала підрозділ окупантів 'Шторм z' після їх скарг на умови на фронті (відео)

Днями російські бойовики з підрозділу "Шторм z ", що складається з колишніх ув'язнених, записали звернення в якому пожалілися на умови, в яких воюють проти українців. "Відчуття, що нас просто обнулюють", – казали вони.

Колишні зеки заявили, що їм не дають боєприпаси, продукти, не забирають "двохсотих" та "трьохсотих". А ще – нічого не платять. Вони заявили, що будуть відмовлятися воювати.

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ЗСУ тим часом повідомила, що розгромила позиції 34-ї штурмової бригади, які жалілися на своє існування. Наші бійці показали відео, на якому зафіксовано удари по скупченню ворога.

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"російські солдати підрозділу "шторм" 34 штурмової бригади жалілися на умови проживання. То ж ми їх трохи покращили. На відео палаючі апартаменти окупантів. Працюємо далі", – прокоментували бійці 36-ї бригади відео.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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