47 ОМБР розбила батальйон штурмовиків на Курщині (відео)

У Курській області Росії Сили оборони знищили цілий батальйон російських військових.

Про це повідомила пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик у прямому ефірі національного телемарафону.

"Вчора був по-справжньому чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 хвиль. Вони пробували атакувати на техніці з десантними підрозділами, здійснювали спроби захоплення населених пунктів. Проте воїни 47-ї ОМБр знищили 10 одиниць бронетехніки. Три БТРи підірвалися на мінах, а решту техніки ліквідували за допомогою FPV-дронів і ПТРК "Стугна".

Додаткову бронетехніку знищили наші сусіди... Також було ліквідовано групу загарбників, а ті, кому вдалося вижити, розбіглися по лісосмугах".

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Пресофіцерка додала, що 11 листопада ворог атакував силами батальйону, який врешті був знищений бійцями Сил оборони. Тих, хто залишився і сховався в посадках, будуть шукати та нейтралізувати українські безпілотники.

Блищик зазначила, що ситуація на напрямку складна, але під контролем.

Щодо присутності північнокорейських солдатів, пресофіцерка повідомила, що в зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади та її сусідів таких військових не було помічено. Очевидно, ворог лише готується їх залучити до боїв.

Нагадаємо, у московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24 - ГУР.

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