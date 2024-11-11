У московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24 - ГУР (відео)

У Московській області було знищено російський бойовий гелікоптер. Інцидент стався в ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5".

Знищений Мі-24 входив до 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації російських збройних сил. Про це повідомляє ГУР.

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"У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24". "ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - говориться у повідомленні.

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