В московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24 - ГУР (видео)

В Московской области был уничтожен русский боевой вертолет. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5".

Уничтоженный Ми-24 входил в 92-ю эскадрилью 344-го центра боевого применения и переподготовку летного состава армейской авиации российских вооруженных сил. Об этом сообщает ГУР.

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"В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24". "ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", - говорится в сообщении.

Напомним, дроны атаковали российский Саратов.

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