5 речей, які у жодному разі не можна підіймати з землі та приносити додому

Часом люди знаходяться на вулиці різні речі, але підбирати можна далеко не всі. Оскільки вони можуть принести лихо, біду та горе.

Видання UAportal пояснює, які речі несуть шкоду. Тому в жодному разі їх не можна брати до рук та приносити у свій дім.

1. Монетки та загалом гроші. Металеві гроші здатні вбирати не тільки позитивну енергетику, але й негативну. З позитивною енергетикою монета стане талісманом, але у такому випадку її на вулиці не забувають.

Також монети та паперові гроші можуть використовувати для змов, перенесення хвороб, невдач та інших проблем.

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2. Ключі. Цей предмет часто використовують у магічних ритуалах. Зокрема для того, аби "закрити" нещастя. Після цього ключ викидають. Якщо знайти його та підібрати, то ви впустите неприємності у своє життя.

3. Булавки, голки та шпильки та будь-які гострі предмети. Ці речі дуже легко зарядити на негатив та погану енергетику, а тому на вулиці вони можуть з'явитися зовсім не випадково. Підіймати їх з землі та брати до рук дуже небезпечно, оскільки ви можете накликати на себе серйозне лихо.

4. Прикраси та натільний хрест. Дуже потужними талісманами є золоті прикраси, прикраси з камінням, плетені вироби. Такий аксесуар може стати небезпечним не для його власника.

Натільний хрестик – сакральна річ та дуже особиста. Він пов'язаний з долею людини та запам'ятовує її вчинки (і хороші, і погані). Якщо ж носити чужий хрест на собі, то ви візьмете й чужі гріхи на себе.

5. Іграшки, особливо саморобні, вбирають енергетику, насамперед негативну. Дуже небезпечним є знайти ляльку чи іншу іграшку на перехресті, чи в місцях, які не користують популярністю.

Нагадаємо, чи не кожному у дитинстві говорили, що у жодному разі не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

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