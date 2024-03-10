Адвокат пояснив, чи призиватимуть за новим законопроєктом осіб з ІІІ групою інвалідності

Верховна Рада готує до другого читання урядовий законопроєкт про мобілізацію. Документ передбачає введення низки змін до мобілізаційних процесів.

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Зокрема, зміни можуть стосуватися призову осіб з інвалідністю. Адвокат Богдан Пересада розповів, чи мобілізуватимуть людей з III групою інвалідності.

Згідно з документом, не підлягатимуть мобілізації особи, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців.

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Водночас законопроєкт передбачає, що особи з інвалідністю можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

"Таким чином, станом на зараз законопроєкт передбачає, що особи з інвалідністю будуть мати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", – резюмував адвокат.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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