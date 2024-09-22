Адвокат пояснив, що таке повістка для уточнення військово-облікових даних

Через загальну мобілізацію, оголошену в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році, чоловіки віком від 18 до 60 років отримують різні види повісток. Один із таких видів – повістка для уточнення військово-облікових даних. Що це означає, пояснив адвокат Сергій Савиньський.

За словами фахівця, така повістка видається для уточнення персональних даних громадян, інформації з військово-облікового документа та звірки даних з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це може бути необхідно для оновлення інформації щодо складу сім’ї, працевлаштування, стану здоров'я тощо, пишуть Факти ICTV.

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Повістка повинна містити такі обов'язкові елементи: повні дані військовозобов'язаного, найменування територіального центру комплектування, мету виклику, місце і час явки, підпис відповідальної посадової особи, дату видачі та реєстраційний номер. Також у документі має бути роз'яснення про наслідки неявки. У разі відсутності хоча б одного з цих пунктів, повістка є неправомірною.

У випадку неявки за повісткою для уточнення даних передбачена адміністративна відповідальність. Військовозобов'язані, які не з’явилися, можуть бути оштрафовані. Це важливо, оскільки відповідальність за порушення військового обов’язку може мати серйозні наслідки.

Адвокат наголошує, що отримання таких повісток не завжди означає призов на службу, проте нехтувати ними не варто. Це звичайна процедура для підтримання актуальності інформації у реєстрах, що є обов’язковим у період мобілізації.

Нагадаємо, в Україні Укрпошта розпочала першу масову розсилку електронних повісток для військовозобов'язаних.

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