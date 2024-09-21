Повістки поштою: адвокат пояснив, чи можна не йти до ТЦК

Питання вручення повісток поштою та їх оскарження є актуальним для багатьох українців. Юрист Володимир Кишеня детально роз’яснив цю процедуру.

За його словами, згідно з чинним законодавством, повістка вважається врученою навіть у тому випадку, якщо адресат її не отримав або відмовився від неї. Це означає, що відмова від отримання повістки не звільняє громадянина від відповідальності за неявку.

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"Оскаржити саму повістку практично неможливо", – зазначив юрист. – "Однак, можна оскаржити наслідки її невручення, тобто постанову, яка може бути винесена у разі неявки за цією повісткою".

Володимир Кишеня також звернув увагу на те, що існують випадки, коли "Укрпошта" не може вручити повістку або повідомляє про невдалу спробу вручення. Це не звільняє громадянина від відповідальності, оскільки вважається, що повістка все одно була вручена.

Юрист рекомендує громадянам ретельно стежити за своїми поштовими відправленнями та вчасно реагувати на отримані повістки. У разі виникнення будь-яких питань щодо вручення повістки, слід звернутися за консультацією до юриста.

Нагадаємо, в Україні Укрпошта розпочала першу масову розсилку електронних повісток для військовозобов'язаних.

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