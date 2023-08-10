Актуальні моделі у 2023 році: Андре Тан розповів про джинси, які варто придбати (фото)

Для всіх шанувальників моди і комфорту, 2023 рік приніс розмаїття стильних джинсових моделей. Гарантовано, що ви знайдете щось, що підкреслить ваш стиль та надасть зручність.

Відомий український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів про моделі джинсів, які здобули популярність в цьому сезоні.

"Гарні джинси – це завжди надійна інвестиція. Джинси – це зручний помічник у створені стильного образу, і, крім того, з ними завжди є можливість легко змінювати луки", – сказав Андре Тан.

Актуальні джинси 2023:

Джинси з низькою посадкою – повернення з колишнього тренду. Ці джинси знову прийшли в моду. Вони привертають увагу своєю зухвалістю та дозволяють вам створити сміливі образи.

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Прямі джинси – вічна класика, яка завжди в тренді. Прямі штанини допоможуть вам підкреслити ваш стиль та створити гармонійний образ.

Мішкуваті джинси – знову на піку популярності. Вони вражають своєю свободою та можливістю створити яскравий та непередбачуваний образ. Тут підійдуть і карго, і палаццо, і moms.

Печворк – джинси у стилі "денім на денім", отримали нове життя завдяки популярності екологічних. Такі джинси перетворюють невикористані тканини на унікальні і стильні вироби.

Кольорові джинси – вибір для тих, хто хоче прикрасити свій гардероб новими відтінками. Яскраві кольори додають енергії та креативності до вашого образу.

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"Пам'ятайте, правильні джинси – це ті, що підходять саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно себе почуваєте. Але не забувайте також і про актуальність моделей", – додав дизайнер.

Нагадаємо, раніше Андре Тан детальніше розповів про стиль Old Money та пояснив, як грамотно підібрати стильний лук у цій стилістиці.

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