Як виглядати дорого: Андре Тан розповів про образи в стилі Old Money

Old Money – стиль у моді, головною фішкою якого є стриманість. Український дизайнер Андре Тан детальніше розповів про цей стиль та пояснив, як грамотно підібрати стильний лук у цій стилістиці.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Андре Тан зазначив, що в стилі Old Money повинні переважати лише пастельні або глибокі відтінки, говоримо "ні" яскравим кольорам.

Також варто прибрати речі з великими логотипами, адже "аристократи не хваляться своїм багатством за допомогою брендів", вважає дизайнер. Також при вибору стилю одягу, перевагу варто надавати класиці.

"Ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть – чудовий вибір. Дозволені принти – лаконічна смужка або горох", – сказав Андре Тан.

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Образ в стилі Old Money:

Визначте колірну гамму, не можна змішувати занадто багато відтінків. Надавайте перевагу світлій палітрі, адже саме це додасть вашому образу розкішності.

Підбирайте фасони, забудьте про оверсайз та деталізацію. Єдиний яскравий акцент у стилі – мінідовжина. До неї варто обирати стриманий жакет.

Обирайте класичні сорочки, брюки зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу.

Надавайте перевагу щільним тканинам. Слідкуйте за ним, щоб на тонких сорочках та блузах не було защіпок. Адже будь-які неакуратності миттєво знецінять ваш стиль.

Аксесуари підбирайте в тон образу. Стильний акцент вам допоможуть створити перлові прикраси, ободки та атласні резинки для волосся.

"Тож хто давно мріяв спробувати скласти лук в стилі Оld money, користуйтесь", – додав дизайнер.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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