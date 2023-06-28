Андре Тан назвав речі 'на всі часи': ніколи не вийдуть з моди

Деякі речі, хай навіть створені провідними дизайнерами чи стилістами, з часом втрачають свою актуальність та припадають пилом у шафах модниць та модників. Однак деякі речі залишаються актуальними тривалий час.

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, аби ви хочете носити їх довго та виглядати при цьому стильно.

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Він порадив звернути увагу на класичні піджаки. Такі речі, каже він, "давно вийшли за межі ділового стилю" та стали улюбленим елементом гардероба.

"Його можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію або просто прогулянку. З піджаком образ завжди виглядає стильним, навіть якщо ви вдягнете його зі звичайними джинсами та футболкою", – додав модельєр.

Також Андре Тан нагадав про "маленькі чорні сукні".

За його словами, "це завжди виграшний варіант"."Маленька чорна сукня повинна мати своє місце в гардеробі кожної! Про це сказала Коко Шанель, і про це кажу вам я. З того часу, якби не змінювалися тренди, чорна сукня завжди з нами та допомагає в різних життєвих ситуаціях. Ця річ ніколи не вийде з моди", – запевнив він.

Також варто подбати про сорочки та прямі джинси.

Дизайнер наполягає, що ці речі модні завжди. "Сорочку можна носити не тільки як самостійну річ, але і як верхній шар, а під неї можна надягати футболку, водолазку або навіть сукню", – каже Тан.

За його словами, "жоден ультрамодний фасон не замінить правильних прямих джинсів". "Вони виглядають дорого, підкреслюють тендітність щиколоток і бездоганно вписуються в будь-який образ", – каже модельєр.

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Наостанок він нагадав про тільники – вони стали модними в минулому столітті за ініціативою Коко Шанель.

"З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, кежуал, ділові. Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому її можна носити в будь-яку погоду і створювати ще більше цікавих образів", – порадив Андре Тан.

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