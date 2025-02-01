Олександр Кольченко знову у "Старому Луцьку" – що далі?

Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" офіційно підтвердив повернення 36-річного захисника Олександра Кольченка. Після кількох місяців без клубу один із найрезультативніших гравців українського чемпіонату знову готовий вийти на паркет. Його дебют може відбутися вже цього вікенду в матчах проти "Запоріжжя" та "Дніпра", що стане важливим моментом як для самого баскетболіста, так і для луцької команди. Повернення Кольченка привернуло увагу фанатів, адже саме він у попередньому сезоні допомагав команді боротися за високі позиції.

Кольченко добре знайомий місцевим уболівальникам, адже він завершував попередній сезон у складі "Старого Луцька", набираючи в середньому 18.4 очка за гру. Його повернення має всі шанси підсилити команду в боротьбі за місце у плей-оф Суперліги та додати досвіду в ключових моментах сезону. Окрім очок, він також демонструє високий рівень лідерських якостей та мотивації, що може позитивно вплинути на молодших партнерів по команді.

За свою кар’єру Олександр виступав за провідні українські клуби, серед яких "Будівельник", "Черкаські Мавпи", "Хімік", "Азовмаш", "Галичина" та "Тернопіль". Він входить до числа найкращих гравців в історії Суперліги: провів 447 матчів, набрав 5028 очок, є рекордсменом за кількістю зіграних хвилин (11 940) та триочкових влучань (655). Крім того, він займає друге місце за кількістю реалізованих штрафних кидків (923) і перехоплень (498). Вражаюча статистика свідчить про його стабільність та впливовість у баскетбольному середовищі.

Його повернення є важливим сигналом для українського баскетболу. Воно демонструє, що навіть у складних економічних умовах клуби намагаються утримувати конкурентоспроможний рівень чемпіонату, залучаючи досвідчених виконавців. Для молодих гравців – це нагода перейняти досвід у одного з найдосвідченіших снайперів Суперліги, а для фанатів – можливість знову побачити високий рівень гри. Крім того, підсилення складу може допомогти клубу зберегти місце серед найкращих команд України та підвищити інтерес до ліги.

Чи зможе Кольченко швидко набрати форму і допомогти "Старому Луцьку" пробитися до верхньої частини турнірної таблиці? Найближчі матчі дадуть відповідь на це питання, а поки що шанувальники баскетболу можуть лише чекати та спостерігати за розвитком подій. Тренерський штаб команди впевнений у його можливостях і вірить, що його досвід стане ключовим фактором у важливих іграх.

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