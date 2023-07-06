Альтернатива лінивим вареникам: рецепт солодких макаронів з полуницею за 15 хвилин
Дуже проста страва на той випадок, якщо хочеться солодких вареників, але готувати їх немає часу. Страву можна їсти як холодною так і гарячою.
Інгредієнти:
Макарони фарфале – 300 г
Полуниця – 250 г
Цукор – 20 г
Цукор ванільний – 10 г
Масло вершкове – 50 г
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Спосіб приготування:
1. Макарони зваріть згідно з інструкцією на упаковці та відкиньте їх на друшляк.
2. Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки і наріжте шматочками.
3. Макарони поверніть в каструлю, додайте масло, шматочки полуниці, цукор, ванільний цукор і перемішайте.
4. Подавайте прикрасивши ягодами.
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