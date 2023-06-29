Рецепт солодкої піци з полуницею та бананами за 30 хвилин
Ця страва ідеальна для дітей: тісто для піци змащується "Нутелою", а зверху викладаються фрукти.
Інгредієнти:
– Тісто для піци – 250 г
– Полуниця – 150 г
– Банан – 1 шт.
– Масло вершкове – 20 г
– Паста горіхова Nutella – 120 г
– Цукрова пудра –100 г
– Розігрійте духовку до 180 градусів.
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Спосіб приготування:
1. Тісто для піци розморозьте та викладіть на деко, змастивши розтопленим вершковим маслом, крім 2 см по краях.
2. Поставте деко в духовку на 10 хвилин.
3. Вийміть тісто з духовки та змастіть зверху шоколадною пастою, залишивши відстань від краю 2 см. Зверху покладіть шматочки банана та полуниці. Можете доповнити горіхами чи кокосовою стружкою.
4. Знову поставте піцу в духовку на 5-10 хвилин. Витягніть та посипте цукровою пудрою.
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