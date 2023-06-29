Рецепт солодкої піци з полуницею та бананами за 30 хвилин

Ця страва ідеальна для дітей: тісто для піци змащується "Нутелою", а зверху викладаються фрукти.

Інгредієнти:

– Тісто для піци – 250 г

– Полуниця – 150 г

– Банан – 1 шт.

– Масло вершкове – 20 г

– Паста горіхова Nutella – 120 г

– Цукрова пудра –100 г

– Розігрійте духовку до 180 градусів.

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Спосіб приготування:

1. Тісто для піци розморозьте та викладіть на деко, змастивши розтопленим вершковим маслом, крім 2 см по краях.

2. Поставте деко в духовку на 10 хвилин.

3. Вийміть тісто з духовки та змастіть зверху шоколадною пастою, залишивши відстань від краю 2 см. Зверху покладіть шматочки банана та полуниці. Можете доповнити горіхами чи кокосовою стружкою.

4. Знову поставте піцу в духовку на 5-10 хвилин. Витягніть та посипте цукровою пудрою.

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