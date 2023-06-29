Рецепт сладкой пиццы с клубникой и бананами за 30 минут
Это блюдо идеально для детей: тесто для пиццы смазывается "нутелой", а сверху выкладываются фрукты.
Ингредиенты:
– Тесто для пиццы – 250 г
– Клубника – 150 г
– Банан – 1 шт.
– масло сливочное – 20 г
– паста ореховая Nutella – 120 г
– Сахарная пудра –100 г
– Разогрейте духовку до 180 градусов.
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Способ приготовления:
1. Тесто для пиццы разморозьте и выложите на противень, смазав растопленным сливочным маслом, кроме 2 см по краям.
2. Поставьте противень в духовку на 10 минут.
3. Извлеките тесто из духовки и смажьте сверху шоколадной пастой, оставив расстояние от края 2 см. Сверху положите кусочки банана и клубники. Можете дополнить орехами или кокосовой стружкой.
4. Снова поставьте пиццу в духовку на 5-10 минут. Выньте и посыпьте сахарной пудрой.
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