Рецепт сладкой пиццы с клубникой и бананами за 30 минут

Это блюдо идеально для детей: тесто для пиццы смазывается "нутелой", а сверху выкладываются фрукты.

Ингредиенты:

– Тесто для пиццы – 250 г

– Клубника – 150 г

– Банан – 1 шт.

– масло сливочное – 20 г

– паста ореховая Nutella – 120 г

– Сахарная пудра –100 г

– Разогрейте духовку до 180 градусов.

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Способ приготовления:

1. Тесто для пиццы разморозьте и выложите на противень, смазав растопленным сливочным маслом, кроме 2 см по краям.

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2. Поставьте противень в духовку на 10 минут.

3. Извлеките тесто из духовки и смажьте сверху шоколадной пастой, оставив расстояние от края 2 см. Сверху положите кусочки банана и клубники. Можете дополнить орехами или кокосовой стружкой.

4. Снова поставьте пиццу в духовку на 5-10 минут. Выньте и посыпьте сахарной пудрой.

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