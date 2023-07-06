Альтернатива ленивым вареникам: рецепт сладких макарон с клубникой за 15 минут
Очень простое блюдо на случай, если хочется сладких вареников, но готовить их нет времени. Блюдо можно есть как холодным, так и горячим.
Ингредиенты:
Макароны фарфале – 300 г
Клубника – 250 г
Сахар – 20 г
Сахар ванильный – 10 г
Масло сливочное – 50 г
Читайте также: Натуральные, долго хранящиеся мармеладки: как сделать клубничные цукаты на зиму
Способ приготовления:
1. Макароны сварите согласно инструкции на упаковке и отбросьте их на дуршлаг.
2. Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте кусочками.
3. Макароны верните в кастрюлю, добавьте масло, кусочки клубники, сахар, ванильный сахар и перемешайте.
4. Подавайте украсив ягодами.
Советуем также обратить внимание на рецепт сладкой пиццы с клубникой и бананами за 30 минут.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !