Альтернатива ленивым вареникам: рецепт сладких макарон с клубникой за 15 минут

Очень простое блюдо на случай, если хочется сладких вареников, но готовить их нет времени. Блюдо можно есть как холодным, так и горячим.

Ингредиенты:

Макароны фарфале – 300 г

Клубника – 250 г

Сахар – 20 г

Сахар ванильный – 10 г

Масло сливочное – 50 г

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Способ приготовления:

1. Макароны сварите согласно инструкции на упаковке и отбросьте их на дуршлаг.

2. Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте кусочками.

3. Макароны верните в кастрюлю, добавьте масло, кусочки клубники, сахар, ванильный сахар и перемешайте.

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4. Подавайте украсив ягодами.

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