Ананасовий торт "Пташка": найпростіший рецепт смачної випічки
Пропонуємо вам простий та доступний рецепт приготування легкого десерту з тропічним відтінком. Ананасовий торт "Пташка" є ідеальним варіантом для любителів фруктових десертів з легкими та свіжими смаками, які можна приготувати зі звичайних та доступних інгредієнтів.
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Інгредієнти:
- 1 банка (425 г) консервованих ананасів;
- 250 г борошна;
- 400 г цукру;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 2 великі яйця;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 115 г вершкового масла;
- 250 г цукрової пудри;
- 1 пачка (225 г) вершкового сиру;
- за бажанням: обсмажений солодкий кокос.
Спочатку у великій мисці потрібно змішати всі інгредієнти для тіста: ананас із соком, борошно, цукор, розпушувач, яйця та ванільний екстракт.
Потім отримане тісто виливають в змащену форму розміром 23 на 33 см та випікають в духовці за температури 165 градусів приблизно 45 хвилин або до золотистого кольору.
Для приготування крему необхідно збити всі інгредієнти – масло, цукрову пудру та вершковий сир. Після того, як пиріг остудився, на нього наносять крем, а якщо хочеться, то можна посипати зверху обсмаженим кокосом.
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