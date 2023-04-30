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Ананасовий торт "Пташка": найпростіший рецепт смачної випічки

Ігор Романько

Як приготувати торт з ананасами 'Пташка'

Пропонуємо вам простий та доступний рецепт приготування легкого десерту з тропічним відтінком. Ананасовий торт "Пташка" є ідеальним варіантом для любителів фруктових десертів з легкими та свіжими смаками, які можна приготувати зі звичайних та доступних інгредієнтів.

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Інгредієнти:

  • 1 банка (425 г) консервованих ананасів;
  • 250 г борошна;
  • 400 г цукру;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 2 великі яйця;
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
  • 115 г вершкового масла;
  • 250 г цукрової пудри;
  • 1 пачка (225 г) вершкового сиру;
  • за бажанням: обсмажений солодкий кокос.

Спочатку у великій мисці потрібно змішати всі інгредієнти для тіста: ананас із соком, борошно, цукор, розпушувач, яйця та ванільний екстракт.

Потім отримане тісто виливають в змащену форму розміром 23 на 33 см та випікають в духовці за температури 165 градусів приблизно 45 хвилин або до золотистого кольору.

Для приготування крему необхідно збити всі інгредієнти – масло, цукрову пудру та вершковий сир. Після того, як пиріг остудився, на нього наносять крем, а якщо хочеться, то можна посипати зверху обсмаженим кокосом.

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