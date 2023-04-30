Ананасовый торт "Птичка": самый простой рецепт вкусной выпечки

Предлагаем вам простой и доступный рецепт приготовления лёгкого десерта с тропическим оттенком. Ананасовый торт "Птичка" является идеальным вариантом для любителей фруктовых десертов с легкими и свежими вкусами, которые можно приготовить из обычных и доступных ингредиентов.

Читайте также: Без муки и яиц: простой рецепт запеченных сырников

Ингредиенты:

1 банка (425 г) консервированных ананасов;

250 г муки;

400 г сахара;

2 чайные ложки разрыхлителя;

2 больших яйца;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

115 г сливочного масла;

250 г сахарной пудры;

1 пачка (225 г) сливочного творога;

по желанию: обжаренный сладкий кокос.

Сначала в большой миске нужно смешать все ингредиенты для теста: ананас с соком, муку, сахар, разрыхлитель, яйца и ванильный экстракт.

Видео дня

Затем полученное тесто выливают в смазанную форму размером 23 на 33 см и выпекают в духовке при температуре 165 градусов примерно 45 минут или до золотистого цвета.

Для приготовления крема необходимо взбить все ингредиенты – масло, сахарную пудру и сыр. После того как пирог охладился, на него наносят крем, а если хочется, то можно посыпать сверху обжаренным кокосом.

Рекомендуем обратить внимание на рецепт нежного суфле из ряженки

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!