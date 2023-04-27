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Археологи виявили артефакт із різанини 35 ізраїльських солдатів (фото)

Анастасія Крищук

Археологи виявили артефакт із різанини 35 ізраїльських солдатів (фото)

Ізраїльські археологи виявили латунний компас, який був залишений під час масового вбивства 35 ізраїльських солдатів у 1948 році. Йдеться про подію, яку ізраїльська історія називає "Битвою 35" під час Війни за незалежність.

Під час війни за незалежність 1948 року араби вбили 35 євреїв, у яких закінчилися патрони. Про це повідомляє St. Louis Jewish Light.

Зазначається, що історія компаса починається 16 січня 1948 року, коли конвой із 38 чоловіків з Хагани, основної воєнізованої організації додержавного Ізраїлю, вирушив доставити постачання обложеним єврейським громадам у Гуш-Еціоні, на південь від Єрусалиму. Троє чоловіків повернулися раніше після того, як один вивихнув щиколотку і не зміг продовжити.

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Конвой був виявлений арабами. Після цілоденної боротьби у євреїв закінчилися набої. Араби вбили та понівечили всіх 35 осіб у колоні.

Компас, а також кулеметні коробки типу Брен були виявлені за скелею на вершині Бойової гори, яка, очевидно, служила укриттям для одного з бійців. Судово-медичні дослідження, проведені в лабораторіях ізраїльської поліції, показали, що скло компаса розбилося, коли в нього влучила куля.

За словами дослідників, компас належав або командиру взводу капітану Денні Массу, або одному з двох розвідників Іцхаку Галеві чи Іцхаку Зевулоні.

 

Нагадаємо, раніше у Чернігові під час реконструкції водогону по вул. Любецькій розкопали стародавній рів – "Передгороддя давнього Чернігова".

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