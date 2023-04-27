Археологи обнаружили артефакт из резни 35 израильских солдат (фото)

Израильские археологи обнаружили латунный компас, оставленный во время массового убийства 35 израильских солдат в 1948 году. Речь идет о событии, которое израильская история называет "Битвой 35" во время войны за независимость.

Во время войны за независимость 1948 арабы убили 35 евреев, у которых закончились патроны. Об этом сообщает St. Louis Jewish Light.

Отмечается, что история компаса начинается 16 января 1948 года, когда конвой из 38 мужчин из Хаганы, основной военизированной организации догосударственного Израиля, отправился доставить поставки осажденным еврейским общинам в Гуш-Эционе, к югу от Иерусалима. Трое мужчин вернулись раньше после того, как один вывихнул лодыжку и не смог продолжить.

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Конвой был обнаружен арабами. После ежедневной борьбы у евреев закончились патроны. Арабы убили и изуродовали всех 35 человек в колонне.

Компас, а также пулеметные коробки типа Брен были обнаружены по скале на вершине Боевой горы, которая, очевидно, служила укрытием для одного из бойцов. Судебно-медицинские исследования, проведенные в лабораториях израильской полиции, показали, что стекло компаса разбилось, когда в него попал пуля.

По словам исследователей, компас принадлежал либо командиру взвода капитану Дэнни Массу, либо одному из двух разведчиков Ицхаку Галлю или Ицхаку Зевулони.

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