Археологи знайшли в Італії амфору з монетами часів Римської імперії

Під час археологічних розкопок на півночі Італії, поблизу кордону з Швейцарією, була виявлена амфора, наповнена золотими монетами.

Про це повідомляє ABCNews.

За даними італійського міністерства культури, в місті Комо були виявлені сотні золотих монет пізньої імператорської епохи Риму. Міністерство оприлюднило фотографії блискучих монет, які були виявлені у заритій амфорі.

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Міністр культури Альберто Бонісолі висловив своє захоплення цим знахідками, зазначивши, що наразі ще невідомо історичне та культурне значення цих речей.

Відкриття здійснено під час розкопок в "Teatro Cressoni", колишнього театру в Комо, який був закритий у 1997 році. Міністерство культури повідомило, що ці розкопки проводяться у контексті "реструктуризації" театру, і поки що невідома точна вартість сотні знайдених монет.

Нагадаємо, у Японії виявили понад 100 древніх бронзових дзеркал у кургані.

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