Археологи обнаружили в Италии амфору с монетами времен Римской империи

Во время археологических раскопок на севере Италии, у границы со Швейцарией, была обнаружена амфора, наполненная золотыми монетами.

Об этом сообщает ABCNews.

По данным итальянского министерства культуры, в Комо были обнаружены сотни золотых монет поздней императорской эпохи Рима. Министерство обнародовало фотографии блестящих монет, обнаруженных в зарытой амфоре.

Читайте также: В Норвегии нашли храм богов викингов в возрасте 1200 лет

Министр культуры Альберто Бонисоли выразил свое восхищение этим находками, отметив, что пока неизвестно историческое и культурное значение этих вещей.

Открытие было совершено во время раскопок в "Teatro Cressoni", бывшего театра в Комо, который был закрыт в 1997 году. Министерство культуры сообщило, что эти раскопки проводятся в контексте "реструктуризации" театра и пока неизвестна точная стоимость сотни найденных монет.

Напомним, в Японии обнаружили более 100 древних бронзовых зеркал в кургане.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!