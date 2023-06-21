Археологи знайшли в Ізраїлі руїни церкви, побудуваної на фундаменті будинку апостолів Петра та Андрія

Під час проведення археологічних робіт на території кордоні Ізраїлю з Ліваном науковці знайшли втрачену церкву Апостолів, яку побудували на фундаменті будинку апостолів Петра і Андрія. Руїни знайшли недалеко від Галілейського моря на місці ймовірного розташування рибальського села Віфсаїда. Згідно з деякими християнськими джерелами, саме тут народилися брати – апостоли Андрій і Петро.

Про це пише Daily Mail.

На руїнах зберігався фрагмент напису, що перекладається як "У роки ..., нашого пана, його святості, нашого єпископа". Ці слова доводять існування церкви з Біблії, а враховуючи, що церкву побудовали на фундаменті будинку Петра та Андрія, то знайшли також місце, де вони жили.

Читайте також: Дослідники виявили найстаріший малюнок в Ісландії: камінь із кораблем вікінгів (фото)

Поблизу церкви були знайдені залишки поселення римської епохи. У 749 році церкву Апостолів зруйнував землетрус.

Відео дня

Апостол Андрій (Андрій Первозваний) – був першим послідовником Ісуса Христа. Після Воскресіння Христа та Його Вознесіння на небо він разом з іншими апостолами вирушили проповідувати християнство іншим народам.

Апостол Петро – старший брат апостола Андрія. Він був одружений і займався рибальством. Сильний і полум'яний духом він зайняв впливове місце серед апостолів Христа.

Нагадаємо, на півночі Англії знайшли військову нагороду з головою медузи, вік якої 1900 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!