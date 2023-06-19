Дослідники виявили найстаріший малюнок в Ісландії: камінь із кораблем вікінгів (фото)

Археологи в Ісландії виявили пісковик із зображенням корабля вікінгів, який може бути найстарішим зображенням, коли-небудь знайденим в країні. Камінь був знайдений на місці археологічних розкопок Стед у Східній Ісландії.

Знахідку зробили в довгому будинку, який, як вважають, виник ще до постійного заселення острова. Про це повідомляє Iceland Review.

Перші пошукові розкопки були зроблені у 2015 році, і відтоді археологи поверталися кожного літа, щоб продовжити розкопки на цьому місці. Довгий будинок є одним із найбільших, знайдених в Ісландії, довжиною 31,4 м.

У Скандинавії лише на фермах вождів були довгі будинки розміром понад 28 метрів. Це також найбагатший довгий будинок, коли-небудь розкопаний в Ісландії.

Відео дня

Читайте також: В Хорватії знайшли древній некрополь 4-5 століття нашої ери: найважливіша знахідка в історії острова

Невеликий, але дивовижний пісковик із зображенням корабля вікінгів з розгорнутими вітрилами був знайдений у стінах старішого довгого будинку, який, за оцінками, датується приблизно 800 роком нашої ери.

Таке різьблене зображення кораблів, зроблене на кістці, дереві та камені, є досить поширеним артефактом у скандинавських країнах, але це перше зображення, знайдене в Ісландії, і, ймовірно, найстаріше зображення будь-якого роду, знайдене на острові.

Нагадаємо, у Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!