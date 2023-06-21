Археологи обнаружили в Израиле руины церкви, построенной на фундаменте дома апостолов Петра и Андрея.

Во время проведения археологических работ на территории границы Израиля с Ливаном ученые обнаружили утраченную церковь Апостолов, построенную на фундаменте дома апостолов Петра и Андрея. Руины обнаружили недалеко от Галилейского моря на месте вероятного расположения рыбацкой деревни Вифсаида. Согласно некоторым христианским источникам, именно здесь родились братья – апостолы Андрей и Петр.

Об этом пишет Daily Mail.

На руинах хранился фрагмент надписи, которая переводится как "В годы... нашего господина, его святости, нашего епископа". Эти слова доказывают существование церкви из Библии, а учитывая, что церковь построили на фундаменте дома Петра и Андрея, нашли также место, где они жили.

Читайте также: Исследователи обнаружили старейший рисунок в Исландии: камень с кораблем викингов (фото)

Видео дня

У церкви были найдены остатки поселения римской эпохи. В 749 году церковь Апостолов разрушило землетрясение.

Апостол Андрей (Андрей Первозванный) был первым последователем Иисуса Христа. После Воскресения Христа и Его Вознесения на небо он вместе с другими апостолами отправился проповедовать христианство другим народам.

Апостол Петр – старший брат апостола Андрея. Он был женат и занимался рыболовством. Сильный и пламенный духом он занял влиятельное место среди апостолов Христа.

Напомним, на севере Англии обнаружили военную награду с главой медузы, возраст которой 1900 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !