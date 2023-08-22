Археологи виявили у Китаї руїни сторожового дому мавзолею імператора Цао віком 1000 років

Археологи з Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань у Китаї виявили руїни, які датуються періодом від династії Сун (960-1279) до династії Юань (1271-1368). Ця археологічна знахідка була зроблена на території центральної китайської провінції Хенань, повідомляє видання Сіньхуа.

Дослідники вважають, що ці руїни можуть належати сторожовому будинку, який був побудований біля мавзолею Цао Цао під час північної династії Сун. Зокрема, на заходній стороні мавзолею Цао Цао були знайдені підземні дренажні споруди з цегли, а також руїни архітектури. Цао Цао був видатною історичною постаттю в Китаї.

У місті Аньян, Хенань, також було виявлено різноманітні культурні артефакти, такі як порцелянові вироби, монети, розважальний посуд і будівельні матеріали.

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Науковий співробітник Інституту Чжоу Ліган вказав, що на підставі особливостей знайдених архітектурних реліквій і дренажних споруд, а також зважаючи на розмаїтість порцелянових виробів, можна припустити, що це руїни не звичайного житловому будинку. Він також додав, що разом із літературними джерелами це може бути місцем охоронного господарства, призначеного для мавзолею.

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Інші дослідження на місці знахідки, ймовірно, нададуть більше відомостей про призначення цих руїн і допоможуть розкрити історичні аспекти будівлі поблизу мавзолею Цао Цао. Цао Цао був китайським поетом, полководцем, державним діячем, а також передостаннім канцлером Східної династії Хань.

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