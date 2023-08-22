Археологи обнаружили в Китае руины сторожевого дома мавзолея императора Цао в возрасте 1000 лет

Археологи из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань в Китае обнаружили развалины, датируемые периодом от династии Сун (960-1279) до династии Юань (1271-1368). Эта археологическая находка была сделана на территории центральной китайской провинции Хэнань, сообщает издание Синьхуа.

Исследователи считают, что эти руины могут принадлежать сторожевому зданию, построенному у мавзолея Цао Цао во время северной династии Сун. В частности, на западной стороне мавзолея Цао Цао были обнаружены подземные дренажные постройки из кирпича, а также руины архитектуры. Цао Цао являлся выдающейся исторической фигурой в Китае.

В городе Аньян, Хэнань, также были обнаружены разнообразные культурные артефакты, такие как фарфоровые изделия, монеты, развлекательная посуда и строительные материалы.

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Научный сотрудник Института Чжоу Лиган указал, что на основании особенностей найденных архитектурных реликвий и дренажных сооружений, а также ввиду разнообразия фарфоровых изделий можно предположить, что это руины не обычного жилого дома. Он также добавил, что вместе с литературными источниками это может быть местом охранного хозяйства, предназначенного для мавзолея.

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Другие исследования на месте находки, вероятно, предоставят больше сведений о назначении этих руин и помогут раскрыть исторические аспекты здания вблизи мавзолея Цао Цао. Цао Цао был китайским поэтом, полководцем, государственным деятелем, а также предпоследним канцлером Восточной династии Хань.

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