Археологи розкопали 'Нідерландський Стоунхендж' віком 4000 років (фото)

Голландські археологи розкопали релігійне місце віком приблизно 4000 років у місті Тіль. Знахідку назвали "Нідерландським Стоунхенджем".

Древнє місце включає могильний курган, який служив сонячним календарем. Про це повідомляє The Guardian.

Курган містив останки близько 60 чоловіків, жінок і дітей. Він мав декілька проходів, через які сонце світило прямо в найдовший і найкоротший дні року.

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Вивчаючи різницю в складі та кольорі глини, вчені виявили на розкопках три кургани за кілька миль від берегів річки Ваал.

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Головний курган має діаметр приблизно 20 метрів, а його проходи вишиковані в лінію, щоб служити сонячним календарем. Люди використовували цей календар для визначення важливих моментів, у тому числі свят і днів збору врожаю.

Також вчені виявили два менших кургани. За словами археологів, ці три кургани використовувалися як місця поховання близько 800 років.

Науковці також виявили одну скляну намистину в могилі, яка після аналізу показала, що походить з Месопотамії – сучасного Іраку. Намистина, можливо, існувала протягом тривалого часу, перш ніж зрештою потрапити в район навколо Тіля.

Нагадаємо, археологи в Перу знайшли під купою сміття 3000-річну мумію. Дослідникам довелося вивезти 7 тисяч кілограмів сміття, щоб провести детальні розкопки.

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