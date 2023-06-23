Археологи раскопали 'Нидерландский Стоунхендж' возрастом 4000 лет (фото)

Голландские археологи раскопали религиозное место примерно в 4000 лет в городе Тиль. Находку назвали "Нидерландским Стоунхенджем".

Древнее место включает могильный курган, служивший солнечным календарем. Об этом сообщает The Guardian.

Курган содержал останки около 60 мужчин, женщин и детей. Он имел несколько проходов, через которые солнце светило прямо в самый длинный и кратчайший дни года.

Читайте также: В Израиле нашли фрагменты свитка с текстом из книги Двенадцати малых пророков

Изучая разницу в составе и цвете глины, ученые обнаружили на раскопках три кургана в нескольких милях от берегов реки Ваал.

Видео дня

Главный курган имеет диаметр около 20 метров, а его проходы выстроены в линию, чтобы служить солнечным календарем. Люди использовали этот календарь для определения важных моментов, включая праздники и дни сбора урожая.

Также ученые обнаружили два меньших кургана. По словам археологов, эти три кургана использовались как места захоронения около 800 лет.

Ученые также обнаружили одну стеклянную бусину в могиле, которая после анализа показала, что происходит из Месопотамии – современного Ирака. Бусы, возможно, существовали в течение длительного времени, прежде чем в конце концов попасть в район вокруг Тиля.

Напомним, археологи в Перу обнаружили под кучей мусора 3000-летнюю мумию. Исследователям пришлось вывезти 7 тысяч килограммов мусора, чтобы провести подробные раскопки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!