Археологи зробили чергове відкриття біля храму Хнума у Єгипті (фото)

У Єгипті археологи під час розкопок в храмі Хнума, що у місті Есна, виявили нові знахідки. Артефакти можуть належати до різних епох.

Як повідомляє Міністерство туризму та старожитностей країни, археологічна місія знайшла залишки будівлі епохи Птолемеїв, ванну кімнату римської епохи та низку артефактів з різних історичних епох.

Доктор Мустафа Вазірі, генеральний секретар Верховної Ради з археології, пояснив, що розкопки були проведені в районі поза храмом в Есні, де раніше було знайдено залишки хатини з пісковика, яка вважалася продовженням храму в давнину, залишки круглої будівлі з порожнистої червоної цегли. Він розповів, що фундаменти будівлі епохи Птолемеїв були зроблені з каменю, а стіни із глиняної цегли, також були помічені залишки архітектурних елементів, таких як невеликі колони, що могли слугувати воротами.

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Також археологи знайшли кілька гончарних посудин, люльки різних форм, розмірів та матеріалів.

Вазірі додав, що місія також виявила руїни будівлі для пекарні (чи склад для зброї та охорони), яка була побудована в місті Есна в епоху хедива Мухаммеда Алі. Вона була побудована з червоної та глиняної цегли, містила дерев'яні елементи, перегородки з пальм і дерева.

Професор Мохамед Абдель-Баді, голова Центрального відділу старожитностей Верхнього Єгипту, сказав, що на північній стороні була знайдена римська лазня з басейнами для купання, що мали римську систему центрального опалення – вона виробляла та циркулювала гаряче повітря під підлогою кімнати.

Підлога басейнів була вистелена червоною цеглою та пісковиком. Також вони мали місця для сидіння. На червоній цеглі був нанесений шар кольорового розчину та зображення рослин і геометричних фігур.

У давнину Есна називалася Іунит або Та-сені, греки свого часу перейменували її на Латополіс. На цьому місці існували будівлі кушитів та саїтів, однак наразі тут більш-менш зберігся лише храм Хнума. Він був побудований Птолемеєм V, а потім його прикрашанням зайнялися Птолемей VI, Клеопатра II та Птолемей VIII.

Цей храм був присвячений богові Хнуму, його дружинам Менхіту та Небту, його синові Геці та богині Нейт. Хнум в єгипетській міфології – це бог родючості, творець, який створив світ із глини на своєму гончарному колі. Він часто зображується у вигляді людини з головою барана, що сидить перед гончарним колом, на якому стоїть фігурка щойно створеної ним істоти.

Археологи помітили написи в храмі, які містили календарі свят, астрономічну стелю, релігійні гімни та криптографічні тексти.

Нагадаємо, вчені довели, що найбільший зоопарк, якому понад 6000 років, був створений єгиптянами.

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